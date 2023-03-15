Евакуація 17 поранених із Дементіївки за день: історія харківського розвідника

«Москаль» служить у Нацгвардії три роки. Нині він – розвідник, працює в одній із бойових груп, до якої найближчим часом долучаться добровольці «Гвардії Наступу». Крім наземної розвідки його підрозділ займається аеророзвідкою.

«У Руській Лозовій на Харківщині ми спільно з Kraken проводили стабілізаційні заходи. Населений пункт був звільнений. Дуже складна ситуація була в Дементіївці. Там ми зазнали певних втрат. Проте задача, яка була поставлена вищим керівництвом, була виконана. Я евакуював звідти за один день 17 поранених. На щастя всі вижили», – розповідає спецпризначенець.

Після того, як російські окупанти відступили від Харкова, підрозділ «Москаля» знаходив місця дислокації російської артилерії.

«Ми здійснювали вилазки в тил супротивника, мінували шляхи відходу ворога. Коли окупантів підтискали наші підрозділи, вони починали відступати й натрапляли на вже підготовлені нами «сюрпризи», – розповідає «Москаль».

Наразі його підрозділ знищує логістичні вузли та артилерійські розрахунки супротивника на Бахмутському напрямку.

«Тут доводиться найчастіше працювати проти піхоти. Одна з російських бригад стояла проти нас біля Харкова, в Дементіївці, у Прудянці, потім перемістилася в Майорськ, і ми знову з ними зустрілися вже тут в приватному секторі Бахмута», – ділиться військовослужбовець.

«Москаль» вважає, що не слід недооцінювати ворога, адже він використовує не лише слабко навчених мобілізованих, які часто працюють без зв’язку і без належної розвідки.

«Вагнери» більш підготовлені. Їх готувала «стара гвардія» ПВК, яка пройшла Донбас та Сирію. Вони обіймають посади командирів відділень, взводів для цих «мобіків» та «зеків». Наше щастя, що вони не мають достатньо часу на формування їхньої живучості. Відбувається природний відбір тих, хто має кращі бойові інстинкти. Останні наші бої в Бахмуті були саме зі штатними російськими військовими, які знають, що таке тактика, як правильно наступати, що робити. Це правда, що у них дуже багато втрат, але, на жаль, втрати є і в нас. Буває таке, що за один будинок у приватному секторі може йти бій приблизно півтора-два тижні», – каже «Москаль».

Нагадаємо, записатися до штурмових підрозділів «Гвардії Наступу» можна у 10 Центрах надання адміністративних послуг Харківської області (щоденно з 09:00 до 16:00):

– Харків, проспект Архітектора Альошина, 11;

– Харків, вулиця Чернишевська, 55;

– Харків, Гімназійна набережна, 26;

– Мерефа, вулиця Культури, 2б;

– Богодухів, вулиця Молодіжна, 2;

– Краснокутськ, вулиця Миру, 127;

– Лозова, вулиця Грушевського, 2;

– Первомайський, проспект Незалежності, 1;

– Красноград, вулиця Більовська, 94;

– Зміїв, вулиця Адміністративна, 16.