Синегубов сообщил о еще одном раненом обстрелами на Харьковщине

За сутки в Харьковской области погибли от российских обстрелов двое, еще двое ранены. О погибших и одном раненом было известно еще 14 марта. Утром 15-го начальник ХОВА Олег Синегубов проинформировал, что ранен житель Двуречной.

«В пгт Двуречная Купянского района осколочное ранение получил 58-летний гражданский мужчина. Получил медицинскую помощь на месте», — написал Синегубов в telegram.

Он также напомнил о других трагических последствиях обстрелов. В Волчанске снаряд ударил по гражданским автомобилям на проезжей части. Погибла 55-летняя женщина, а 47-летний мужчина получил ранения. Его отправили в больницу. Еще один мужчина — и опять же в собственной машине — погиб во время обстрела села Колодезное Купянского района. Там также обстрелом повреждены жилые дома и объекты инфраструктуры.

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«За прошедшие сутки враг массированно обстреливал пограничные населенные пункты Харьковского, Чугуевского и Купянского районов области. Одним из самых обстреливаемых врагом городов является Волчанск», — подвел итог Синегубов.