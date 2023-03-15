Синегубов сообщил о еще одном раненом обстрелами на Харьковщине
За сутки в Харьковской области погибли от российских обстрелов двое, еще двое ранены. О погибших и одном раненом было известно еще 14 марта. Утром 15-го начальник ХОВА Олег Синегубов проинформировал, что ранен житель Двуречной.
«В пгт Двуречная Купянского района осколочное ранение получил 58-летний гражданский мужчина. Получил медицинскую помощь на месте», — написал Синегубов в telegram.
Он также напомнил о других трагических последствиях обстрелов. В Волчанске снаряд ударил по гражданским автомобилям на проезжей части. Погибла 55-летняя женщина, а 47-летний мужчина получил ранения. Его отправили в больницу. Еще один мужчина — и опять же в собственной машине — погиб во время обстрела села Колодезное Купянского района. Там также обстрелом повреждены жилые дома и объекты инфраструктуры.
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«За прошедшие сутки враг массированно обстреливал пограничные населенные пункты Харьковского, Чугуевского и Купянского районов области. Одним из самых обстреливаемых врагом городов является Волчанск», — подвел итог Синегубов.
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- • Дата публикации материала: 15 марта 2023 в 08:58;
Корреспондент Оксана Горун в данной статье раскрывает новостную тему о том, что "За сутки в Харьковской области погибли от российских обстрелов двое, еще двое ранены. О погибших и одном раненом было известно еще 14 марта. Утром 15-го начальник ХОВА Олег Синегубов проинформировал, что ранен житель Двуречной".