Синєгубов повідомив про ще одного пораненого обстрілом на Харківщині

За добу на Харківщині загинули від російських обстрілів двоє, ще двоє поранено. Про загиблих та одного пораненого було відомо ще 14 березня. Вранці 15-го начальник ХОВА Олег Синєгубов поінформував, що поранено мешканця Дворічної.

“У смт Дворічна Куп’янського району осколкове поранення зазнав 58-річний цивільний чоловік. Отримав медичну допомогу на місці”, – написав Синєгубов у телеграмі.

Він також нагадав про інші трагічні наслідки обстрілів. У Вовчанську снаряд ударив по цивільних автомобілях на проїжджій частині. Загинула 55-річна жінка, а 47-річний чоловік отримав поранення. Його відправили до лікарні. Ще один чоловік – і знову ж таки у власній машині – загинув під час обстрілу села Колодязне Куп’янського району. Там також обстрілом пошкоджено житлові будинки та об’єкти інфраструктури.

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“За минулу добу ворог масовано обстрілював прикордонні населені пункти Харківського, Чугуївського та Куп’янського районів області. Одним із міст, що найбільше обстрілюються, є Вовчанськ”, — підбив підсумок Синєгубов.