Армія РФ на Харківщині знищила цивільне авто та сарай із худобою

ДСНС поінформувала про наслідки обстрілів, які здійснили за добу терористи з РФ Харківської області.

Через удари ворожої армії на Харківщині сталися дві пожежі – обидві у Вовчанську.

Горіла крамниця на площі 200 квадратних метрів.

“З вогнем боролись 5 рятувальників на автоцистерні. Об 11:20 їм вдалось локалізувати його розповсюдження, проте через сильні повторні обстріли вогнеборці змушені були повернутись до місця дислокації”, – зазначили у пресслужбі ГУ ДСНС України в Харківській області.

Друга пожежа також сталася у Вовчанську близько 9:40 ранку. Рятувальників на місце не викликали.

“Горів легковий автомобіль Volkswagen Golf, розташований на проїзній частині. Його 47-річний водій отримав чисельні поранення і був госпіталізований до лікувального закладу”, – повідомили у ДСНС.

Під час цього обстрілу загинула 55-річна жінка в іншому автомобілі, що знаходився поряд на тій же дорозі. Про трагедію раніше повідомляли прокуратура та поліція.

Окрім пожеж, харківські рятувальники повідомили про інші наслідки “прильотів”. На місця російських обстрілів вони виїжджали тричі за минулу добу.

“У с. Зибине Чугуївського району внаслідок потрапляння ворожого снаряду на приватне подвір’я знищена господарча споруда разом із худобою. У м. Вовчанську виявлені чисельні пошкодження адміністративної будівлі, 2-ї підприємств та закладу МОЗ“, – перерахувала пресслужба ГУ ДСНС України в Харківській області.