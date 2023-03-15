Live
  • Середа 15.03.2023
    • Харків
  •   +4°С
  • USD 36.57
  • EUR 39.27
    • 🟢

Армія РФ на Харківщині знищила цивільне авто та сарай із худобою

Події 08:42   15.03.2023
Оксана Горун
Армія РФ на Харківщині знищила цивільне авто та сарай із худобою

ДСНС поінформувала про наслідки обстрілів, які здійснили за добу терористи з РФ Харківської області. 

Через удари ворожої армії на Харківщині сталися дві пожежі – обидві у Вовчанську.

Горіла крамниця на площі 200 квадратних метрів.

“З вогнем боролись 5 рятувальників на автоцистерні. Об 11:20 їм вдалось локалізувати його розповсюдження, проте через сильні повторні обстріли вогнеборці змушені були повернутись до місця дислокації”, – зазначили у пресслужбі ГУ ДСНС України в Харківській області.

Друга пожежа також сталася у Вовчанську близько 9:40 ранку. Рятувальників на місце не викликали.

“Горів легковий автомобіль Volkswagen Golf, розташований на проїзній частині. Його 47-річний водій отримав чисельні поранення і був госпіталізований до лікувального закладу”, – повідомили у ДСНС.

Наслідки смертельного обстрілу Вовчанська 14 березня 2023 3

Під час цього обстрілу загинула 55-річна жінка в іншому автомобілі, що знаходився поряд на тій же дорозі. Про трагедію раніше повідомляли прокуратура та поліція.

  • Читайте також: На Харківщині чоловік підірвався на міні – ДСНС

    • Окрім пожеж, харківські рятувальники повідомили про інші наслідки “прильотів”. На місця російських обстрілів вони виїжджали тричі за минулу добу.

    У с. Зибине Чугуївського району внаслідок потрапляння ворожого снаряду на приватне подвір’я знищена господарча споруда разом із худобою. У м. Вовчанську виявлені чисельні пошкодження адміністративної будівлі, 2-ї підприємств та закладу МОЗ“, – перерахувала пресслужба ГУ ДСНС України в Харківській області.

    Автор: Оксана Горун

    Новини за темою:

    08:42
    Армія РФ на Харківщині знищила цивільне авто та сарай із худобою
    08:15
    У Харкові вночі в пожежі загинули жінка із сином (фото)
    07:23
    Під обстрілом за добу було близько 20 населених пунктів Харківщини – Генштаб
    18:21
    Ворог тримає війська біля кордону з Харківщиною для демонстративних дій – ГШ
    15:20
    Загинула дорогою на цвинтар: поліція повідомила подробиці обстрілу Вовчанська

  • Категорії: Події, Харків; Теги: , , , ;

  • Щоб дізнаватися про найважливіше, актуальне, цікаве у Харкові, Україні та світі:
  • підписуйтесь на нас у Telegram та обговорюйте новини в нашому чаті,
  • приєднуйтесь до нас у соцмережах: Facebook , Instagram , а також Google Новини,
  • дивіться у Youtube, TikTok, пишіть або надсилайте новини до нашого боту.

    • Ви читали новину: «Армія РФ на Харківщині знищила цивільне авто та сарай із худобою»; з категорії Події на сайті Медіа-групи «Об'єктив»

    • • Більше свіжих новин з Харкова, України та світу на схожі теми у нас на сайті:
    • • Скористайтеся пошуком на сайті Об'єктив.TV і обов'язково знаходите новини згідно з вашими уподобаннями;
    • • Підписуйтесь на соціальні мережі Об'єктив.TV, щоб дізнатися про ключові події у вашій країні та місті;
    • • Дата публікації матеріалу: 15 Березня 2023 в 08:42;

    • Кореспондент Оксана Горун у цій статті розкриває тему новин про те, що "ДСНС поінформувала про наслідки обстрілів, які здійснили за добу терористи з РФ Харківської області".