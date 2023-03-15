Армия РФ на Харьковщине уничтожила гражданское авто и сарай со скотом

ГСЧС проинформировала о последствиях обстрелов, которые произвели за сутки террористы из РФ по Харьковской области.

Из-за ударов вражеской армии на Харьковщине случились два пожара — оба в Волчанске.

В Волчанске горел магазин на площади 200 квадратных метров.

«С огнем сражались пять спасателей на автоцистерне. В 11:20 им удалось локализовать его распространение, однако из-за сильных повторных обстрелов пожарные вынуждены были вернуться к месту дислокации», — отметили в пресс-службе ГУ ГСЧС Украины в Харьковской области.

Второй пожар также случился в Волчанске около 9:40 утра. Спасателей на место не вызывали.

«Горел легковой автомобиль Volkswagen Golf, расположенный на проезжей части. Его 47-летний водитель получил многочисленные ранения и был госпитализирован в лечебное учреждение», — сообщили в ГСЧС.

Во время этого обстрела погибла 55-летняя женщина в другом автомобиле, находившемся рядом на той же дороге. О трагедии ранее сообщали прокуратура и полиция.

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Кроме пожаров, харьковские спасатели сообщили и о других последствиях «прилетов». На места российских обстрелов они выезжали трижды за минувшие сутки.

«В селе Зыбино Чугуевского района в результате попадания вражеского снаряда в частный двор уничтожено хозяйственное сооружение вместе со скотом. В Волчанске выявлены многочисленные повреждения административного здания, 2-х предприятий и заведения Минздрава», — перечислила пресс-служба ГУ ГСЧС Украины в Харьковской области.