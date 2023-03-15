Жителям одного из сел Дергачевщины вернули свет. Ситуация в громаде
Утром 15 марта энергетики подключили к электроснабжению село Лещенки Дергачевской громады Харьковской области.
Об этом сообщает в Telegram начальник Дергачевской городской военной администрации Вячеслав Задоренко.
Также он рассказал, что в Слатино сейчас восстановлена работа 24-х из 28-ми электроподстанций, которые запитывают около 80% абонентов поселка.
В селе Русская Лозовая продолжается активная подготовка внутренних энергосетей, однако пока свет есть у 20% абонентов.
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«В Проходовском, Токаревском, Прудянском округах ситуация с восстановлением света и газа самая сложная из-за значительных повреждений коммуникаций, заминирования территорий и периодических обстрелов со стороны оккупантов. К сожалению, спрогнозировать сроки восстановления здесь света и газа до сих пор невозможно», — добавил Задоренко.
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- • Дата публикации материала: 15 марта 2023 в 20:28;
Корреспондент Елена Нагорная в данной статье раскрывает новостную тему о том, что "Утром 15 марта энергетики подключили к электроснабжению село Лещенки Дергачевской громады Харьковской области.".