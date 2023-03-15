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Жителям одного из сел Дергачевщины вернули свет. Ситуация в громаде

Общество 20:28   15.03.2023
Елена Нагорная
Жителям одного из сел Дергачевщины вернули свет. Ситуация в громаде

Утром 15 марта энергетики подключили к электроснабжению село Лещенки Дергачевской громады Харьковской области.

Об этом сообщает в Telegram начальник Дергачевской городской военной администрации Вячеслав Задоренко.

Также он рассказал, что в Слатино сейчас восстановлена работа 24-х из 28-ми электроподстанций, которые запитывают около 80% абонентов поселка.

В селе Русская Лозовая продолжается активная подготовка внутренних энергосетей, однако пока свет есть у 20% абонентов.

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«В Проходовском, Токаревском, Прудянском округах ситуация с восстановлением света и газа самая сложная из-за значительных повреждений коммуникаций, заминирования территорий и периодических обстрелов со стороны оккупантов. К сожалению, спрогнозировать сроки восстановления здесь света и газа до сих пор невозможно», — добавил Задоренко.

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Автор: Елена Нагорная

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  • Категории: Общество, Харьков; Теги: , , , , ;

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    • • Дата публикации материала: 15 марта 2023 в 20:28;

    • Корреспондент Елена Нагорная в данной статье раскрывает новостную тему о том, что "Утром 15 марта энергетики подключили к электроснабжению село Лещенки Дергачевской громады Харьковской области.".