Жителям одного из сел Дергачевщины вернули свет. Ситуация в громаде

Утром 15 марта энергетики подключили к электроснабжению село Лещенки Дергачевской громады Харьковской области.

Об этом сообщает в Telegram начальник Дергачевской городской военной администрации Вячеслав Задоренко.

Также он рассказал, что в Слатино сейчас восстановлена работа 24-х из 28-ми электроподстанций, которые запитывают около 80% абонентов поселка.

В селе Русская Лозовая продолжается активная подготовка внутренних энергосетей, однако пока свет есть у 20% абонентов.

«В Проходовском, Токаревском, Прудянском округах ситуация с восстановлением света и газа самая сложная из-за значительных повреждений коммуникаций, заминирования территорий и периодических обстрелов со стороны оккупантов. К сожалению, спрогнозировать сроки восстановления здесь света и газа до сих пор невозможно», — добавил Задоренко.