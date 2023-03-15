Жителям одного із сіл Дергачівщини повернули світло. Ситуація у громаді

Вранці 15 березня енергетики підключили до електропостачання село Лещенки Дергачівської громади Харківської області.

Про це повідомляє в Telegram начальник Дергачівської міської військової адміністрації Вячеслав Задоренко.

Також він розповів, що у Слатиному зараз відновлено роботу 24-х із 28-ми електропідстанцій, які заживлюють близько 80% абонентів селища.

У селі Руська Лозова триває активна підготовка внутрішніх енергомереж, проте поки що світло є у 20% абонентів.

“У Проходівському, Токарівському, Прудянському округах ситуація з відновленням світла і газу найскладніша через значні пошкодження комунікацій, замінування територій і періодичні обстріли з боку окупантів. На жаль, спрогнозувати терміни відновлення тут світла і газу досі неможливо”, – додав Задоренко.