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Нацгвардейцы предложили переименовать две улицы: в Харькове и Песочине

Общество 10:58   16.03.2023
Оксана Горун
Нацгвардейцы предложили переименовать две улицы: в Харькове и Песочине

Коллектив 5-й Слобожанской бригады обратился к мэру Харькова и поселковому главе Песочина с предложениями назвать улицы в честь самой бригады и одного из ее погибших воинов.

Мэра Харькова Игоря Терехова нацгвардейцы попросили переименовать улицу Пермскую в Новобаварском районе в улицу 5-й Слобожанской бригады. Об этом сообщила пресс-служба Восточного ОТО Нацгвардии Украины.

«В условиях войны, когда топонимика перестала быть вопросом только гуманитарной политики, высказываем предложение о переименовании одной из улиц в Харькове в честь нашего боевого подразделения. Изменение топонимики данной улицы позволит популяризировать факты новейшей истории украинского государства и формировать историческое сознание украинского народа», – цитируют в пресс0службе текст письма городскому голове Харькова.

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Гвардейцы напомнили, что воины бригады участвовали в боях за Балаклею и Изюм, а сейчас воюют на направлении Кременной.

В Песочине предлагают одну из улиц назвать в честь погибшего местного жителя — солдата Николая Чалого.

Нацгвардия предлагает переименовать улицу в Песочине под Харьковом

«Николай Чалый, который с первого дня полномасштабного вторжения встал на защиту Родины, погиб 3 февраля 2023 года. В тот день он ценой собственной жизни остановил наступление противника севернее населенного пункта Кременная Луганской области. К моменту гибели мужчине было 37 лет. Его посмертно отметили орденом «За мужество» III степени», — сообщили в Нацгвардии.

Автор: Оксана Горун

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  • Категории: Общество, Харьков; Теги: , , , , ;

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    • • Дата публикации материала: 16 марта 2023 в 10:58;

    • Корреспондент Оксана Горун в данной статье раскрывает новостную тему о том, что "Коллектив 5-й Слобожанской бригады обратился к мэру Харькова и поселковому главе Песочина с предложениями назвать улицы в честь самой бригады и одного из ее погибших воинов".