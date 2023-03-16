Нацгвардійці запропонували перейменувати дві вулиці: у Харкові та Пісочині

Колектив 5-ї Слобожанської бригади звернувся до мера Харкова та селищного голови Пісочина з пропозиціями назвати вулиці на честь самої бригади та одного з її загиблих воїнів.

Мера Харкова Ігоря Терехова нацгвардійці попросили перейменувати вулицю Пермську в Новобаварському районі на вулицю 5-ї Слобожанської бригади. Про це повідомила пресслужба Східного ОТО Нацгвардії України.

“В умовах війни, коли топоніміка перестала бути питанням лише гуманітарної політики, висловлюємо пропозицію щодо перейменування однієї з вулиць у Харкові на честь нашого бойового підрозділу. Змінення топоніміки даної вулиці надасть змогу популяризувати факти новітньої історії української держави й формувати історичну свідомість українського народу”, зацитували в пресслужбі текст листа міському голові Харкова.

Гвардійці нагадали, що воїни бригади брали участь у боях за Балаклію та Ізюм, а зараз воюють на напрямку Кремінної.

У Пісочині пропонують одну з вулиць назвати на честь загиблого місцевого жителя – солдата Миколи Чалого.

“Микола Чалий, який з першого дня повномасштабного вторгнення став на захист Батьківщини, загинув 3 лютого 2023 року. Того дня, він ціною власного життя зупинив наступ противника північніше населеного пункту Кремінна Луганської області. На момент загибелі чоловікові було 37 років. Його посмертно відзначили орденом “За мужність” III ступеню”, – повідомили в Нацгвардії.