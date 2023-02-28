Вулиця Громадського: Терехов відповів, коли увічнюватимуть полеглих за Харків

На сесії Харківської міськради запропонували перейменувати одну з вулиць на честь полковника у відставці Олега Громадського, який 24 лютого 2022 року – у перший день повномасштабного вторгнення РФ – загинув під час оборони міста.

З такою пропозицією виступив депутат від “ЄС” Артем Ревчук та нагадав, що Громадський у перший день війни організував оборону міста на Харківському шосе (тоді Білгородському – ред.).

Мер Ігор Терехов відповів, що робота з присвоєння вулицям міста імен полеглих захисників проводитиметься, але поступово.

“Ще в нас є дуже багато хлопців та дівчат, які, на жаль, загинули, захищаючи місто, захищаючи нашу рідну Україну. Ми це все будемо робити, будемо робити поступово. Бо нам потрібно, що ми все це згрупували. Ще, на жаль, багато героїв віддадуть свої життя за захист України та ми повинні все це зробити. Поступово все зробимо”, – зазначив Терехов.

Нагадаємо, що на сесії міськради депутати одноголосно перейменували 18 вулиць та провулків, назви яких були пов’язані з РФ та СРСР. Також із реєстру урбаністики Харкова видалили назву “вулиця Кремлівська”.

“Ми вважаємо, що це дуже важливе рішення. Крім цього, були проведені консультації з громадськістю щодо запропонованих топонімів. Нові назви топонімів підтримали по різних вулицях від 78% до 90% респодентів, які брали участь у голосованні”, – розповів Терехов.

Відео: Харківська міськрада

За його словами, нові назви обирали за такими принципами: відновлення історичних назв, формування топонімічних ансамблів, запровадження декомунізації та дерусифікації топонімічного простору міста.