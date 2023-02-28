В’їзд Бучанський і вулиця Лісової пісні. У Харкові перейменували 18 топонімів
Рішення про перейменування топонімів на сесії Харківської міської ради депутати підтримали одноголосно, повідомив Український інститут національної пам’яті.
«Вулиця Холодноярська водночас відсилає до славетної 93 бригади “Холодний Яр” і подій Української революції. Топонімічний ансамбль разом з проспектом Героїв Харкова, майданом і станцією метро Захисників України, Холодноярською доповнює Тероборонівська. Топоніми Бучанський, Ірпінська, Гостомельська і Волноваський створюють топонімічний ансамбль на честь міст-героїв російсько-української війни», – повідомив УІНП.
Відновили у Харкові і кілька історичних назв: Пушкарний, Кузінська, Ірининська, Петропавлівська. Поетичним видається топонімічний дует вулиць Лісової Пісні і Лесі Українки.
Повний список:
пров. Брянський – вул. Холодноярська;
вул. Кабардинська – вул. Лісової пісні;
вул. Московська – вул. Ірпінська;
вул. Північнокавказька – вул. Гостомельська;
в’їзд Північнокавказький – в’їзд Бучанський;
вул. Революції 1905 року – вул. Кузінська;
узвіз Революції 1905 року – узвіз Кузінський ;
вул. Рязанська -вул. Ірининська;
пров. Середньоуральський – пров. Пушкарний;
пров. Старомосковський – вул. Тероборонівська;
вул. Сусаніна Івана – вул. Каяльська;
пров. Сусаіна Івана – пров. Студеноцький;
вул. Челюскінців – вул. Петропавлівська;
вул. Маломосковська – вул. Козацької Слави;
в’їзд Московський – в’їзд Волноваський;
вул. Новомосковська – вул. Червоної Калини;
вул. Середньоуральська- Пушкарна;
в’їзд Середньоуральський – Пушкарний.
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- • Дата публікації матеріалу: 28 Лютого 2023 в 14:29;
Кореспондент Оксана Якушко у цій статті розкриває тему новин про те, що "Рішення про перейменування топонімів на сесії Харківської міської ради депутати підтримали одноголосно, повідомив Український інститут національної пам’яті.".