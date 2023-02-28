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Улица Лесной песни и въезд Бучанский. В Харькове переименовали 18 топонимов

Общество 14:29   28.02.2023
Оксана Якушко
Улица Лесной песни и въезд Бучанский. В Харькове переименовали 18 топонимов Фото: коллаж Люботинского горсовета

Решение о переименовании топонимов на сессии Харьковского городского совета депутаты поддержали единогласно, сообщил украинский институт национальной памяти.

«Улица Холодноярская одновременно отсылает в знаменитую 93 бригаду «Холодный Яр» и событиям Украинской революции. Топонимический ансамбль вместе с проспектом Героев Харькова, площадью и станцией метро Защитников Украины, по Холодноярской дополняет Теробороновская. Топонимы Бучанский, Ирпенская, Гостомельская и Волновахский создают топонимический ансамбль в честь городов-героев российско-украинской войны», — сообщил УИНП.

Восстановили в Харькове и несколько исторических названий: Пушкарный, Кузинский, Ирининский, Петропавловский. Поэтическим стал топонимический дуэт улиц Лесной Песни и Леси Украинки.

Полный список:
пров. Брянский – ул. Холодноярская;
ул. Кабардинская – ул. Лесной песни;
ул. Московская – ул. Ирпенская;
ул. Северокавказская – ул. Гостомельская;
въезд Северокавказский – въезд Бучанский;
ул. Революции 1905 года – ул. Кузинская;
спуск Революции 1905 года – спуск Кузинский;
ул. Рязанская –ул. Ирининская;
пров. Среднеуральский – пер. Пушкарный;
пров. Старомосковский – ул. Теробороновская;
ул. Сусанина Ивана – ул. Каяльский;
пров. Сусаина Ивана – пер. Студенецкий;
ул. Челюскинцев – ул. Петропавловская;
ул. Маломосковская – ул. Казачьей Славы;
въезд Московский – въезд Волновахский;
ул. Новомосковская – ул. Красной Калины;
ул. Среднеуральская- ул. Пушкарная;
въезд Среднеуральский – въезд Пушкарный.

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Автор: Оксана Якушко

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  • Категории: Общество, Украина, Харьков; Теги: , , , , ;

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    • • Дата публикации материала: 28 февраля 2023 в 14:29;

    • Корреспондент Оксана Якушко в данной статье раскрывает новостную тему о том, что "Решение о переименовании топонимов на сессии Харьковского городского совета депутаты поддержали единогласно, сообщил украинский институт национальной памяти.".