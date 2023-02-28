Улица Лесной песни и въезд Бучанский. В Харькове переименовали 18 топонимов
Решение о переименовании топонимов на сессии Харьковского городского совета депутаты поддержали единогласно, сообщил украинский институт национальной памяти.
«Улица Холодноярская одновременно отсылает в знаменитую 93 бригаду «Холодный Яр» и событиям Украинской революции. Топонимический ансамбль вместе с проспектом Героев Харькова, площадью и станцией метро Защитников Украины, по Холодноярской дополняет Теробороновская. Топонимы Бучанский, Ирпенская, Гостомельская и Волновахский создают топонимический ансамбль в честь городов-героев российско-украинской войны», — сообщил УИНП.
Восстановили в Харькове и несколько исторических названий: Пушкарный, Кузинский, Ирининский, Петропавловский. Поэтическим стал топонимический дуэт улиц Лесной Песни и Леси Украинки.
Полный список:
пров. Брянский – ул. Холодноярская;
ул. Кабардинская – ул. Лесной песни;
ул. Московская – ул. Ирпенская;
ул. Северокавказская – ул. Гостомельская;
въезд Северокавказский – въезд Бучанский;
ул. Революции 1905 года – ул. Кузинская;
спуск Революции 1905 года – спуск Кузинский;
ул. Рязанская –ул. Ирининская;
пров. Среднеуральский – пер. Пушкарный;
пров. Старомосковский – ул. Теробороновская;
ул. Сусанина Ивана – ул. Каяльский;
пров. Сусаина Ивана – пер. Студенецкий;
ул. Челюскинцев – ул. Петропавловская;
ул. Маломосковская – ул. Казачьей Славы;
въезд Московский – въезд Волновахский;
ул. Новомосковская – ул. Красной Калины;
ул. Среднеуральская- ул. Пушкарная;
въезд Среднеуральский – въезд Пушкарный.
Читайте также: В Харькове лицей №11 теперь будет носить имя Данила Дидика
Новости по теме:
Вы читали новость: «Улица Лесной песни и въезд Бучанский. В Харькове переименовали 18 топонимов»; из категории Общество на сайте Медиа-группы «Объектив»
- • Больше свежих новостей из Харькова, Украины и мира на похожие темы у нас на сайте:
- • Воспользуйтесь поиском на сайте Объектив.TV и обязательно находите новости согласно вашим предпочтениям;
- • Подписывайтесь на социальные сети Объектив.TV, чтобы узнавать о ключевых событиях в вашей стране и городе;
- • Дата публикации материала: 28 февраля 2023 в 14:29;
Корреспондент Оксана Якушко в данной статье раскрывает новостную тему о том, что "Решение о переименовании топонимов на сессии Харьковского городского совета депутаты поддержали единогласно, сообщил украинский институт национальной памяти.".