Улица Лесной песни и въезд Бучанский. В Харькове переименовали 18 топонимов

Решение о переименовании топонимов на сессии Харьковского городского совета депутаты поддержали единогласно, сообщил украинский институт национальной памяти.

«Улица Холодноярская одновременно отсылает в знаменитую 93 бригаду «Холодный Яр» и событиям Украинской революции. Топонимический ансамбль вместе с проспектом Героев Харькова, площадью и станцией метро Защитников Украины, по Холодноярской дополняет Теробороновская. Топонимы Бучанский, Ирпенская, Гостомельская и Волновахский создают топонимический ансамбль в честь городов-героев российско-украинской войны», — сообщил УИНП.

Восстановили в Харькове и несколько исторических названий: Пушкарный, Кузинский, Ирининский, Петропавловский. Поэтическим стал топонимический дуэт улиц Лесной Песни и Леси Украинки.

Полный список:

пров. Брянский – ул. Холодноярская;

ул. Кабардинская – ул. Лесной песни;

ул. Московская – ул. Ирпенская;

ул. Северокавказская – ул. Гостомельская;

въезд Северокавказский – въезд Бучанский;

ул. Революции 1905 года – ул. Кузинская;

спуск Революции 1905 года – спуск Кузинский;

ул. Рязанская –ул. Ирининская;

пров. Среднеуральский – пер. Пушкарный;

пров. Старомосковский – ул. Теробороновская;

ул. Сусанина Ивана – ул. Каяльский;

пров. Сусаина Ивана – пер. Студенецкий;

ул. Челюскинцев – ул. Петропавловская;

ул. Маломосковская – ул. Казачьей Славы;

въезд Московский – въезд Волновахский;

ул. Новомосковская – ул. Красной Калины;

ул. Среднеуральская- ул. Пушкарная;

въезд Среднеуральский – въезд Пушкарный.