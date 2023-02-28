Улица Громадского: Терехов ответил, как будут увековечивать павших за Харьков

На сессии Харьковского горсовета предложили переименовать одну из улиц в честь полковника в отставке Олега Громадского, который 24 февраля 2022 года — в первый день полномасштабного вторжения РФ — погиб при обороне города.

С таким предложением выступил депутат от «ЕС» Артем Ревчук и напомнил, что Громадский в первый день организовал оборону города на Харьковском шоссе (тогда Белгородском — ред.).

Мэр Игорь Терехов ответил, что работа по присвоению улицам города имен павших защитников будет проводиться, но постепенно.

«Еще у нас есть очень много ребят и девушек, которые, к сожалению, погибли, защищая город, защищая нашу родную Украину. Мы это все будем делать, будем делать постепенно. Потому что нам нужно, чтобы мы все это сгруппировали. Еще, к сожалению, много героев отдадут свои жизни за защиту Украины, и мы должны все это сделать. Постепенно все сделаем», — отметил Терехов.

Напомним, что на сессии горсовета депутаты единогласно переименовали 18 улиц и переулков, названия которых были связаны с РФ и СССР. Также из реестра урбанистики Харькова удалили название «улица Кремлевская».

«Мы считаем, что это очень важное решение. Кроме этого, были проведены консультации с общественностью относительно предложенных топонимов. Новые названия топонимов поддержали по разным улицам от 78% до 90% респодентов, которые принимали участие в голосовании», — рассказал Терехов.

Видео: Харьковский горсовет

По его словам, новые названия выбирали по следующим принципам: восстановление исторических названий, формирование топонимических ансамблей, внедрение декоммунизации и дерусификации топонимического пространства города.