Сегодня трамваи в Харькове выехали на девять маршрутов. Расписание
Утром 16 марта в Харькове было восстановлено движение трамваев — впервые после вражеского ракетного удара по энергоинфраструктуре утром 9 марта.
Всего на линии выехали 64 вагона, которые обслуживают девять маршрутов, сообщили в пресс-службе Харьковского горсовета.
В мэрии отметили, что также пассажиров перевозят 86 муниципальных автобусов и 117 троллейбусов, которые курсируют, соответственно, на 43-х и 29-ти маршрутах. Графики можно посмотреть ЗДЕСЬ.
Читайте также: В Харькове троллейбусы выезжают на маршруты впервые с 9 марта (видео)
Новости по теме:
Вы читали новость: «Сегодня трамваи в Харькове выехали на девять маршрутов. Расписание»; из категории Общество на сайте Медиа-группы «Объектив»
- • Больше свежих новостей из Харькова, Украины и мира на похожие темы у нас на сайте:
- • Воспользуйтесь поиском на сайте Объектив.TV и обязательно находите новости согласно вашим предпочтениям;
- • Подписывайтесь на социальные сети Объектив.TV, чтобы узнавать о ключевых событиях в вашей стране и городе;
- • Дата публикации материала: 16 марта 2023 в 19:14;
Корреспондент Елена Нагорная в данной статье раскрывает новостную тему о том, что "Утром 16 марта в Харькове было восстановлено движение трамваев — впервые после вражеского ракетного удара по энергоинфраструктуре утром 9 марта.".