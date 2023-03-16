Сегодня трамваи в Харькове выехали на девять маршрутов. Расписание

Утром 16 марта в Харькове было восстановлено движение трамваев — впервые после вражеского ракетного удара по энергоинфраструктуре утром 9 марта.

Всего на линии выехали 64 вагона, которые обслуживают девять маршрутов, сообщили в пресс-службе Харьковского горсовета.

В мэрии отметили, что также пассажиров перевозят 86 муниципальных автобусов и 117 троллейбусов, которые курсируют, соответственно, на 43-х и 29-ти маршрутах. Графики можно посмотреть ЗДЕСЬ.