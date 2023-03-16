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Сегодня трамваи в Харькове выехали на девять маршрутов. Расписание

Общество 19:14   16.03.2023
Елена Нагорная
Сегодня трамваи в Харькове выехали на девять маршрутов. Расписание

Утром 16 марта в Харькове было восстановлено движение трамваев — впервые после вражеского ракетного удара по энергоинфраструктуре утром 9 марта.

Всего на линии выехали 64 вагона, которые обслуживают девять маршрутов, сообщили в пресс-службе Харьковского горсовета.

В мэрии отметили, что также пассажиров перевозят 86 муниципальных автобусов и 117 троллейбусов, которые курсируют, соответственно, на 43-х и 29-ти маршрутах. Графики можно посмотреть ЗДЕСЬ.

Читайте также: В Харькове троллейбусы выезжают на маршруты впервые с 9 марта (видео)

Автор: Елена Нагорная

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  • Категории: Общество, Харьков; Теги: , , , , , , , ;

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    • • Дата публикации материала: 16 марта 2023 в 19:14;

    • Корреспондент Елена Нагорная в данной статье раскрывает новостную тему о том, что "Утром 16 марта в Харькове было восстановлено движение трамваев — впервые после вражеского ракетного удара по энергоинфраструктуре утром 9 марта.".