Сьогодні трамваї в Харкові виїхали на дев’ять маршрутів. Розклад

Вранці 16 березня у Харкові було відновлено рух трамваїв – вперше після ворожого ракетного удару по енергоінфраструктурі вранці 9 березня.

Загалом на лінії виїхали 64 вагони, які обслуговують дев’ять маршрутів, повідомили у пресслужбі Харківської міськради.

У мерії зазначили, що також пасажирів перевозять 86 муніципальних автобусів та 117 тролейбусів, які курсують, відповідно, на 43-х та 29-ти маршрутах. Графіки можна переглянути ТУТ.