Сьогодні трамваї в Харкові виїхали на дев’ять маршрутів. Розклад
Вранці 16 березня у Харкові було відновлено рух трамваїв – вперше після ворожого ракетного удару по енергоінфраструктурі вранці 9 березня.
Загалом на лінії виїхали 64 вагони, які обслуговують дев’ять маршрутів, повідомили у пресслужбі Харківської міськради.
У мерії зазначили, що також пасажирів перевозять 86 муніципальних автобусів та 117 тролейбусів, які курсують, відповідно, на 43-х та 29-ти маршрутах. Графіки можна переглянути ТУТ.
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- • Дата публікації матеріалу: 16 Березня 2023 в 19:14;
Кореспондент Олена Нагорна у цій статті розкриває тему новин про те, що "Вранці 16 березня у Харкові було відновлено рух трамваїв – вперше після ворожого ракетного удару по енергоінфраструктурі вранці 9 березня.".