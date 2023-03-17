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Сутки на Харьковщине: раненых нет, эвакуировали 24 человека — Синегубов

Общество 08:25   17.03.2023
Оксана Горун
Сутки на Харьковщине: раненых нет, эвакуировали 24 человека — Синегубов

Начальник ХОВА Олег Синегубов сообщил о ситуации в регионе.

«За прошедшие сутки враг продолжал обстреливать населенные пункты Купянского, Чугуевского и Харьковского районов области. В частности, под огнем оккупантов были Волчанск, Купянск, Стрелечья, Огурцово, Шевченково, Гряниковка и другие. Повреждены жилые дома и хозяйственные постройки. К счастью, обошлось без пострадавших среди гражданского населения», — написал Синегубов в telegram.

Также он сообщил, что в области продолжают эвакуацию из опасных районов.

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«За прошедшие сутки из районов, находящихся под постоянными обстрелами, были эвакуированы 24 человека. Вывезенные люди получили гуманитарную помощь. Те, кто в этом нуждался, обеспечены жильем», — отметил начальник ХОВА.

Автор: Оксана Горун

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  • Категории: Общество, Происшествия, Харьков; Теги: , , ;

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    • • Дата публикации материала: 17 марта 2023 в 08:25;

    • Корреспондент Оксана Горун в данной статье раскрывает новостную тему о том, что "Начальник ХОВА Олег Синегубов сообщил о ситуации в регионе".