Сутки на Харьковщине: раненых нет, эвакуировали 24 человека — Синегубов

Начальник ХОВА Олег Синегубов сообщил о ситуации в регионе.

«За прошедшие сутки враг продолжал обстреливать населенные пункты Купянского, Чугуевского и Харьковского районов области. В частности, под огнем оккупантов были Волчанск, Купянск, Стрелечья, Огурцово, Шевченково, Гряниковка и другие. Повреждены жилые дома и хозяйственные постройки. К счастью, обошлось без пострадавших среди гражданского населения», — написал Синегубов в telegram.

Также он сообщил, что в области продолжают эвакуацию из опасных районов.

«За прошедшие сутки из районов, находящихся под постоянными обстрелами, были эвакуированы 24 человека. Вывезенные люди получили гуманитарную помощь. Те, кто в этом нуждался, обеспечены жильем», — отметил начальник ХОВА.