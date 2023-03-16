63 залпа из САУ выпустили россияне по селу на Купянщине — Синегубов (видео)
Фото: Виктория Яковенко
Сегодня, 16 марта, вражеским обстрелам подверглись село Григорьевка Купянского района, а также город Волчанск Чугуевского района Харьковской области. Там повреждены жилые дома, без пострадавших.
Об этом глава ХОВА Олег Синегубов рассказал в эфире национального телемарафона.
«Населенный пункт Григорьевка. Там три жилых дома были уничтожены. Однако мы подсчитали — 63 залпа из САУ было выпущено по этому населенному пункту», — отметил Синегубов.
По словам главы ХОВА, сегодня были удары и по Волчанску — там также повреждены жилые дома.
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- • Дата публикации материала: 16 марта 2023 в 18:02;
Корреспондент Елена Нагорная в данной статье раскрывает новостную тему о том, что "Сегодня, 16 марта, вражеским обстрелам подверглись село Григорьевка Купянского района, а также город Волчанск Чугуевского района Харьковской области. Там повреждены жилые дома, без пострадавших.".