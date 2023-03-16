63 залпа из САУ выпустили россияне по селу на Купянщине — Синегубов (видео)

Сегодня, 16 марта, вражеским обстрелам подверглись село Григорьевка Купянского района, а также город Волчанск Чугуевского района Харьковской области. Там повреждены жилые дома, без пострадавших.

Об этом глава ХОВА Олег Синегубов рассказал в эфире национального телемарафона.

«Населенный пункт Григорьевка. Там три жилых дома были уничтожены. Однако мы подсчитали — 63 залпа из САУ было выпущено по этому населенному пункту», — отметил Синегубов.

По словам главы ХОВА, сегодня были удары и по Волчанску — там также повреждены жилые дома.