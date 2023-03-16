Live
  • Четверг 16.03.2023
    • Харьков
  •   +5°С
  • USD 36.57
  • EUR 38.62
    • 🟢

63 залпа из САУ выпустили россияне по селу на Купянщине — Синегубов (видео)

Происшествия 18:02   16.03.2023
Елена Нагорная
63 залпа из САУ выпустили россияне по селу на Купянщине — Синегубов (видео) Фото: Виктория Яковенко

Сегодня, 16 марта, вражеским обстрелам подверглись село Григорьевка Купянского района, а также город Волчанск Чугуевского района Харьковской области. Там повреждены жилые дома, без пострадавших.

Об этом глава ХОВА Олег Синегубов рассказал в эфире национального телемарафона.

«Населенный пункт Григорьевка. Там три жилых дома были уничтожены. Однако мы подсчитали — 63 залпа из САУ было выпущено по этому населенному пункту», — отметил Синегубов.

По словам главы ХОВА, сегодня были удары и по Волчанску — там также повреждены жилые дома.

Читайте также: Без пострадавших: последствия обстрелов РФ на Харьковщине (фото)

Автор: Елена Нагорная

Новости по теме:

18:21
Генштаб: об обстрелах Харьковщины и очередной атаке врага у Гряниковки
18:02
63 залпа из САУ выпустили россияне по селу на Купянщине — Синегубов (видео)
17:14
Вакансии недели: на Харьковщине предлагают работу с зарплатой до 29,5 тыс грн
17:10
Харьковчанин поджег внедорожник: огонь повредил еще и микроавтобус
16:36
«Видим постепенный рост заболеваемости»: ситуация с COVID на Харьковщине

  • Категории: Происшествия, Харьков; Теги: , , , , , ;

  • Чтобы узнавать о самом важном, актуальном, интересном в Харькове, Украине и мире:
  • подписывайтесь на нас в Telegram и обсуждайте новости в нашем чате,
  • присоединяйтесь к нам в соцсетях: Facebook , Instagram , а также Google Новости,
  • смотрите в Youtube, TikTok, пишите или присылайте новости в нашего бота.

    • Вы читали новость: «63 залпа из САУ выпустили россияне по селу на Купянщине — Синегубов (видео)»; из категории Происшествия на сайте Медиа-группы «Объектив»

    • • Больше свежих новостей из Харькова, Украины и мира на похожие темы у нас на сайте:
    • • Воспользуйтесь поиском на сайте Объектив.TV и обязательно находите новости согласно вашим предпочтениям;
    • • Подписывайтесь на социальные сети Объектив.TV, чтобы узнавать о ключевых событиях в вашей стране и городе;
    • • Дата публикации материала: 16 марта 2023 в 18:02;

    • Корреспондент Елена Нагорная в данной статье раскрывает новостную тему о том, что "Сегодня, 16 марта, вражеским обстрелам подверглись село Григорьевка Купянского района, а также город Волчанск Чугуевского района Харьковской области. Там повреждены жилые дома, без пострадавших.".