Без пострадавших: последствия обстрелов РФ на Харьковщине (фото)
Фото: ГУНП в Харьковской области
В полиции показали фото последствий ударов оккупантов за прошедшие сутки в Харьковской области.
По данным управления полиции Харьковской области, в селе Гатище Чугуевского района повреждены частные жилые дома. А на территории Золочевской громады разрушились жилые дома и объекты инфраструктуры.
Под огнем оккупантов также находились Волчанск, Вильча, Гурьев Казачок, Двуречная и Куриловка.
На местах происшествия работали следственно-оперативные группы, эксперты и взрывотехники. Правоохранители сообщили, что информация о погибших или раненых не поступала.
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- • Дата публикации материала: 16 марта 2023 в 14:54;
Корреспондент Виктория Яковенко в данной статье раскрывает новостную тему о том, что "В полиции показали фото последствий ударов оккупантов за прошедшие сутки в Харьковской области.".