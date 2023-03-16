Без пострадавших: последствия обстрелов РФ на Харьковщине (фото)

В полиции показали фото последствий ударов оккупантов за прошедшие сутки в Харьковской области.

По данным управления полиции Харьковской области, в селе Гатище Чугуевского района повреждены частные жилые дома. А на территории Золочевской громады разрушились жилые дома и объекты инфраструктуры.

Под огнем оккупантов также находились Волчанск, Вильча, Гурьев Казачок, Двуречная и Куриловка.

На местах происшествия работали следственно-оперативные группы, эксперты и взрывотехники. Правоохранители сообщили, что информация о погибших или раненых не поступала.