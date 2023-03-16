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Без пострадавших: последствия обстрелов РФ на Харьковщине (фото)

Общество 14:54   16.03.2023
Виктория Яковенко
Без пострадавших: последствия обстрелов РФ на Харьковщине (фото) Фото: ГУНП в Харьковской области

В полиции показали фото последствий ударов оккупантов за прошедшие сутки в Харьковской области.

По данным управления полиции Харьковской области, в селе Гатище Чугуевского района повреждены частные жилые дома. А на территории Золочевской громады разрушились жилые дома и объекты инфраструктуры.

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Фото: ГУНП в Харьковской области

Под огнем оккупантов также находились Волчанск, Вильча, Гурьев Казачок, Двуречная и Куриловка.

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Фото: ГУНП в Харьковской области

На местах происшествия работали следственно-оперативные группы, эксперты и взрывотехники. Правоохранители сообщили, что информация о погибших или раненых не поступала.

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Автор: Виктория Яковенко

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  • Категории: Общество, Харьков; Теги: , , , ;

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    • • Дата публикации материала: 16 марта 2023 в 14:54;

    • Корреспондент Виктория Яковенко в данной статье раскрывает новостную тему о том, что "В полиции показали фото последствий ударов оккупантов за прошедшие сутки в Харьковской области.".