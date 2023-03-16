Без постраждалих: наслідки обстрілів РФ на Харківщині (фото)

У поліції показали фото наслідків ударів окупантів за минулу добу в Харківській області.

За даними управління поліції Харківської області, у селі Гатище Чугуївського району пошкоджено приватні житлові будинки. А на території Золочівської громади зазнали руйнувань житлові будинки та об’єкти інфраструктури.

Під вогнем окупантів також перебували Вовчанськ, Вільча, Гур’їв Козачок, Дворічна та Курилівка.

На місцях події працювали слідчо-оперативні групи, експерти та вибухотехніки. Правоохоронці повідомили, що інформація про загиблих чи поранених не надходила.