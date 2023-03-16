Без постраждалих: наслідки обстрілів РФ на Харківщині (фото)
Фото: ГУНП в Харківській області
У поліції показали фото наслідків ударів окупантів за минулу добу в Харківській області.
За даними управління поліції Харківської області, у селі Гатище Чугуївського району пошкоджено приватні житлові будинки. А на території Золочівської громади зазнали руйнувань житлові будинки та об’єкти інфраструктури.
Під вогнем окупантів також перебували Вовчанськ, Вільча, Гур’їв Козачок, Дворічна та Курилівка.
На місцях події працювали слідчо-оперативні групи, експерти та вибухотехніки. Правоохоронці повідомили, що інформація про загиблих чи поранених не надходила.
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- • Дата публікації матеріалу: 16 Березня 2023 в 14:54;
Кореспондент Вікторія Яковенко у цій статті розкриває тему новин про те, що "У поліції показали фото наслідків ударів окупантів за минулу добу в Харківській області.".