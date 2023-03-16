Ворог відступив із втратами – Синєгубов про спробу РФ наступати на Харківщині

Начальник ХОВА Олег Синєгубов заявив, що російська армія зазнала втрат під Гряниківкою.

“На лінії зіткнення ворог здійснив чергову спробу вести наступальні дії в районі Гряниківки, але вкотре зазнав невдачі та відступив з втратами. Українські військові надійно тримають свої позиції та дають рішучу відсіч діям агресора”, – прокоментував події на лінії фронту начальник Харківської ОВА.

Раніше Генштаб ЗСУ повідомив про спробу армії РФ атакувати в районі Гряниківки.

Олег Синєгубов також поінформував про наслідки обстрілів Харківської області за добу.

Під ракетний удар потрапив Харків. Також окупанти обстріляли населені пункти Чугуївського, Куп’янського, Харківського та Богодухівського районів.

“У Харкові внаслідок удару ракетою С 300 пошкоджено освітній заклад, декілька автомобілів та вибито вікна в житловому багатоповерховому будинку. На щастя, без постраждалих. Внаслідок обстрілу с. Гатище Чугуївського району пошкоджено щонайменше 3 приватні житлові будинки. У с. Леміщине Золочівської громади масованими обстрілами фактично знищено 7 приватних будинків та об’єкти інфраструктури“, — навів подробиці Синєгубов.