Армія РФ знову намагалася наступати біля Гряниківки на Харківщині – Генштаб

Окупанти з РФ продовжують безуспішні спроби просунутися на Куп’янському напрямку. І, не досягаючи військових успіхів, воюють із громадянським населенням.

“На Куп’янському та Лиманському напрямках противник вів безуспішні наступальні дії у районах Гряниківки, Білогорівки та Спірного. Здійснив артилерійські обстріли районів населених пунктів Дворічна, Гряниківка, Куп’янськ, Крохмальне Харківської області“, – повідомили у зведенні Генштабу ВСУ станом на 6:00 16 березня.

Також ворог завдав ракетного удару по Харкову й продовжив обстрілювати північ Харківської області, звідки війська РФ втекли під час осіннього контрнаступу ЗСУ.

“Протягом доби ворог здійснив обстріли районів населених пунктів Леміщине, Стрілеча, Красне, Стариця, Вовчанськ, Бочкове, Бударки, Амбарне та Колодязне Харківської області“, – зазначили в ГШ.

Загалом по території України за добу армія РФ завдала трьох ракетних та 29 авіаційних ударів, здійснила 79 обстрілів з РСЗВ. Сили оборони відбили понад 75 атак ворога.