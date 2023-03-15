Російський БАРС “пустять на м’ясо” на Куп’янському напрямку – аналітик

Армія РФ готується кинути у “м’ясні штурми” свій так званий “Бойовий армійський резерв країни” (БАРС). Подібні живі хвилі очікуються на Куп’янському та Лиманському напрямках, прогнозує військово-політичний оглядач групи “ІС” Олександр Коваленко.

“БАРСів пустять на м’ясо, – написав у телеграмі аналітик “Інформаційного спротиву” Олександр Коваленко. – Для тих, хто не в курсі, БАРС – це добровольчі підрозділи “Бойовий армійський резерв країни”, набір у які почався ще у 2021 році, за пів року до повномасштабного вторгнення в Україну. Підрозділи БАРС є практично по всій лінії боїв”.

На думку оглядача, використовувати БАРС у так званих “м’ясних штурмах” – тобто кидати пішки на укріплені позиції Сил оборони – командування РФ планує через нестачу людського ресурсу.

“Зеки ПВК “Вагнер” закінчилися, а регуляри не поспішають кидатися на укріпрайони ЗСУ та своїми тілами прокладати дорогу”, – пояснює Коваленко.

Подібні “атаки смертників” він прогнозує, зокрема, на Куп’янському напрямку.

“На лиманському та куп’янському напрямках як живі хвилі будуть використовувати БАРСів, для прокладення шляху просування регулярних підрозділів 3МСД, 55 ОМСБр, 127 ОМБр, 234 ДШП та інших. Загалом, командування РОВ (російських окупаційних військ – ред.) знайшло свій “Вагнер”, яким можна закидати ВОПи (взводні опорні пункти – Ред.)”, – вважає Коваленко.