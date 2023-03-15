Российский БАРС «пустят на мясо» на Купянском направлении — аналитик

Армия РФ готовится кинуть в «мясные штурмы» свой так называемый «Боевой армейский резерв страны» (БАРС). Подобные живые волны ожидаются на Купянском и Лиманском направлениях, прогнозирует военно-политический обозреватель группы «ИС» Александр Коваленко.

«БАРСов пустят на мясо, — написал в telegram аналитик «Информационного сопротивления» Александр Коваленко. — Для тех кто не в курсе то БАРС-это добровольческие подразделения «Боевой армейский резерв страны», набор в которые начался еще в 2021 году, за полгода до полномасштабного вторжения в Украину. Подразделения БАРС присутствуют практически по всей линии боев».

По мнению обозревателя, использовать БАРС в так называемых «мясных штурмах» — то есть бросать пешком на укрепленные позиции Сил обороны — командование РФ планирует из-за нехватки людского ресурса.

«Зэки ЧВК «Вагнер» закончились, а регуляры не спешат кидаться на укрепрайоны ВСУ и своими телами прокладывать дорогу», — поясняет Коваленко.

Подобные «атаки смертников» он прогнозирует, в том числе, на Купянском направлении.

«На лиманском и купянском направлениях в качестве живых волн будут использовать БАРСов, для прокладки пути продвижения регулярных подразделений 3МСД, 55 ОМСБр, 127 ОМБр, 234 ДШП и прочих. В общем, командование РОВ (российских оккупационных войск — Ред.) нашло свой собственный ЧВК «Вагнер», которым можно забрасывать ВОПы (взводные опорные пункты — Ред.)», — считает Коваленко.