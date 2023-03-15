Российский БАРС «пустят на мясо» на Купянском направлении — аналитик
Армия РФ готовится кинуть в «мясные штурмы» свой так называемый «Боевой армейский резерв страны» (БАРС). Подобные живые волны ожидаются на Купянском и Лиманском направлениях, прогнозирует военно-политический обозреватель группы «ИС» Александр Коваленко.
«БАРСов пустят на мясо, — написал в telegram аналитик «Информационного сопротивления» Александр Коваленко. — Для тех кто не в курсе то БАРС-это добровольческие подразделения «Боевой армейский резерв страны», набор в которые начался еще в 2021 году, за полгода до полномасштабного вторжения в Украину. Подразделения БАРС присутствуют практически по всей линии боев».
По мнению обозревателя, использовать БАРС в так называемых «мясных штурмах» — то есть бросать пешком на укрепленные позиции Сил обороны — командование РФ планирует из-за нехватки людского ресурса.
«Зэки ЧВК «Вагнер» закончились, а регуляры не спешат кидаться на укрепрайоны ВСУ и своими телами прокладывать дорогу», — поясняет Коваленко.
Подобные «атаки смертников» он прогнозирует, в том числе, на Купянском направлении.
Читайте также: Наступление армии РФ на Харьковщину “может запустить цепную реакцию” – эксперт
«На лиманском и купянском направлениях в качестве живых волн будут использовать БАРСов, для прокладки пути продвижения регулярных подразделений 3МСД, 55 ОМСБр, 127 ОМБр, 234 ДШП и прочих. В общем, командование РОВ (российских оккупационных войск — Ред.) нашло свой собственный ЧВК «Вагнер», которым можно забрасывать ВОПы (взводные опорные пункты — Ред.)», — считает Коваленко.
Новости по теме:
Вы читали новость: «Российский БАРС «пустят на мясо» на Купянском направлении — аналитик»; из категории Происшествия на сайте Медиа-группы «Объектив»
- • Больше свежих новостей из Харькова, Украины и мира на похожие темы у нас на сайте:
- • Воспользуйтесь поиском на сайте Объектив.TV и обязательно находите новости согласно вашим предпочтениям;
- • Подписывайтесь на социальные сети Объектив.TV, чтобы узнавать о ключевых событиях в вашей стране и городе;
- • Дата публикации материала: 15 марта 2023 в 08:01;
Корреспондент Оксана Горун в данной статье раскрывает новостную тему о том, что "Армия РФ готовится кинуть в «мясные штурмы» свой так называемый «Боевой армейский резерв страны» (БАРС). Подобные живые волны ожидаются на Купянском и Лиманском направлениях, прогнозирует военно-политический обозреватель группы «ИС» Александр Коваленко".