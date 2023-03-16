Армия РФ опять пыталась наступать в районе Гряниковки на Харьковщине — Генштаб
Оккупанты из РФ продолжают безуспешные попытки продвинуться на Купянском направлении. И, не добиваясь военных успехов, воюют с гражданским населением.
«На Купянском и Лиманском направлениях противник вел безуспешные наступательные действия в районах Гряниковки, Белогоровки и Спорного. Совершил артиллерийские обстрелы районов населенных пунктов Двуречная, Гряниковка, Купянск, Крахмальное Харьковской области», — сообщили в сводке Генштаба ВСУ по состоянию на 6:00 16 марта.
Также враг нанес ракетный удар по Харькову и продолжил обстреливать север Харьковской области, откуда войска РФ сбежали во время осеннего контрнаступления ВСУ.
«В течение суток враг совершил обстрелы районов населенных пунктов Лемещино, Стрелечья, Красное, Старица, Волчанск, Бочковое, Бударки, Амбарное и Колодезное Харьковской области», — отметили в ГШ.
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Всего по территории Украины за сутки армия РФ нанесли три ракетных и 29 авиационных ударов, совершила 79 обстрелов из РСЗО. Силы обороны отбили более 75 атак врага.
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- • Дата публикации материала: 16 марта 2023 в 07:16;
Корреспондент Оксана Горун в данной статье раскрывает новостную тему о том, что "Оккупанты из РФ продолжают безуспешные попытки продвинуться на Купянском направлении. И, не добиваясь военных успехов, воюют с гражданским населением".