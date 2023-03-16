ISW: МО РФ туманно заявляє про успіхи під Куп’янськом. Підходить кульмінація

Наступ армії РФ у Луганській області наближається до кульмінації, констатують аналітики Американського інституту вивчення війни (ISW). Досягти успіхів не вдається, й міноборони РФ “туманно” повідомляє про якісь завоювання на Куп’янському напрямку.

“Російські війська не проводили жодних підтверджених наземних атак на північний захід від Сватового 15 березня. Міністерство оборони Росії (МО) стверджувало, що шість російських штурмових груп 6-ї загальновійськової армії (Західний військовий округ) захопили частину невизначеної промислової зони та невизначені українські позиції на Куп’янському напрямку, але ISW не може підтвердити туманну заяву МО”, – повідомили у щоденному зведенні американського Інституту вивчення війни.

Загалом наступ у Луганській області (який, нагадаємо, включає Лиманський та Куп’янський напрямки), на думку аналітиків, скоро видихнеться.

“Російська наступальна операція в Луганській області, ймовірно, наближається до кульмінації, якщо вона ще не кульмінувала, хоча Росія скерувала більшість підрозділів щонайменше трьох дивізій на лінію Сватове-Кремінна. Російські війська досягли лише мінімальних тактичних успіхів уздовж всієї лінії фронту в Луганській області протягом останнього тижня, а українським військам, ймовірно, нещодавно вдалося провести контратаки та повернути територію в Луганській області”, – зазначили в ISW.

При цьому в Інституті вивчення війни зазначили, що, за наявними даними, в січні на Луганщину окупанти перекинули якесь підкріплення, і цей резерв ще не задіяний. Однак, за оцінками аналітиків, і введення його у бій не допоможе загарбникам.

“Введення двох-трьох полків у складі 2-ї мотострілецької дивізії навряд чи суттєво затримає або скасує кульмінацію російського наступу в Луганській області, особливо враховуючи, що принаймні п’ять російських полків точно були повністю задіяні в цьому районі, ймовірно, разом з декількома іншими, але російські сили все ще не змогли досягти істотних успіхів”, – наголосили у зведенні Інституту вивчення війни.