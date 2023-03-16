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ISW: МО РФ расплывчато заявляет об успехах под Купянском. Близится кульминация

Мир 07:50   16.03.2023
Оксана Горун
ISW: МО РФ расплывчато заявляет об успехах под Купянском. Близится кульминация Фото: карта ISW

Наступление армии РФ в Луганской области близится к кульминации, констатируют аналитики Американского института изучения войны (ISW). Добиться успехов не удается, и минобороны РФ «туманно» сообщает о неких завоеваниях на Купянском направлении.

«15 марта российские войска не наносили никаких подтвержденных наземных ударов северо-западнее Сватово. Министерство обороны России заявило, что шесть российских штурмовых групп 6-й общевойсковой армии (Западный военный округ) захватили часть неустановленной промзоны и неуточненные украинские позиции на Купянском направлении, но ISW не может подтвердить расплывчатое заявление Минобороны», — сообщили в ежедневной сводке американского Института изучения войны.

В целом наступление в Луганской области (которое, напомним, включает Лиманское и Купянское направления), по мнению  аналитиков, скоро выдохнется.

«Российская наступательная операция в Луганской области, вероятно, близится к кульминации, если она еще не достигла кульминации. Хотя Россия направила на линию Святово-Кременная большую часть подразделений как минимум трех дивизий. За последнюю неделю российские силы добились лишь минимальных тактических успехов на всей линии фронта в Луганской области, а украинским силам, вероятно, недавно удалось провести контратаки и отвоевать территорию в Луганской области», — отметили в ISW.

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При этом в Институте изучения войны отметили, что, по имеющимся данным, в январе в Луганскую область оккупанты перебросили некое подкрепление, и этот резерв еще не задействован. Однако, по оценкам аналитиков, и введение его в бой не поможет захватчикам.

«Ввод в действие двух или трех полков, входящих в состав 2-й мотострелковой дивизии, вряд ли значительно отсрочит или повернет вспять кульминацию российского наступления в Луганской области, особенно если учесть, что по крайней мере пять российских полков определенно были полностью задействованы в этом районе, вероятно, вместе с некоторыми другими, но российские силы до сих пор не смогли добиться существенных успехов», — подчеркнули в сводке Института изучения войны.

Автор: Оксана Горун

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  • Категории: Мир, Происшествия, Украина, Харьков; Теги: , , , , ;

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    • • Дата публикации материала: 16 марта 2023 в 07:50;

    • Корреспондент Оксана Горун в данной статье раскрывает новостную тему о том, что "Наступление армии РФ в Луганской области близится к кульминации, констатируют аналитики Американского института изучения войны (ISW). Добиться успехов не удается, и минобороны РФ «туманно» сообщает о неких завоеваниях на Купянском направлении".