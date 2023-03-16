ISW: МО РФ расплывчато заявляет об успехах под Купянском. Близится кульминация
Наступление армии РФ в Луганской области близится к кульминации, констатируют аналитики Американского института изучения войны (ISW). Добиться успехов не удается, и минобороны РФ «туманно» сообщает о неких завоеваниях на Купянском направлении.
«15 марта российские войска не наносили никаких подтвержденных наземных ударов северо-западнее Сватово. Министерство обороны России заявило, что шесть российских штурмовых групп 6-й общевойсковой армии (Западный военный округ) захватили часть неустановленной промзоны и неуточненные украинские позиции на Купянском направлении, но ISW не может подтвердить расплывчатое заявление Минобороны», — сообщили в ежедневной сводке американского Института изучения войны.
В целом наступление в Луганской области (которое, напомним, включает Лиманское и Купянское направления), по мнению аналитиков, скоро выдохнется.
«Российская наступательная операция в Луганской области, вероятно, близится к кульминации, если она еще не достигла кульминации. Хотя Россия направила на линию Святово-Кременная большую часть подразделений как минимум трех дивизий. За последнюю неделю российские силы добились лишь минимальных тактических успехов на всей линии фронта в Луганской области, а украинским силам, вероятно, недавно удалось провести контратаки и отвоевать территорию в Луганской области», — отметили в ISW.
Читайте также: Российский БАРС «пустят на мясо» на Купянском направлении — аналитик
При этом в Институте изучения войны отметили, что, по имеющимся данным, в январе в Луганскую область оккупанты перебросили некое подкрепление, и этот резерв еще не задействован. Однако, по оценкам аналитиков, и введение его в бой не поможет захватчикам.
«Ввод в действие двух или трех полков, входящих в состав 2-й мотострелковой дивизии, вряд ли значительно отсрочит или повернет вспять кульминацию российского наступления в Луганской области, особенно если учесть, что по крайней мере пять российских полков определенно были полностью задействованы в этом районе, вероятно, вместе с некоторыми другими, но российские силы до сих пор не смогли добиться существенных успехов», — подчеркнули в сводке Института изучения войны.
Новости по теме:
Вы читали новость: «ISW: МО РФ расплывчато заявляет об успехах под Купянском. Близится кульминация»; из категории Мир на сайте Медиа-группы «Объектив»
- • Больше свежих новостей из Харькова, Украины и мира на похожие темы у нас на сайте:
- • Воспользуйтесь поиском на сайте Объектив.TV и обязательно находите новости согласно вашим предпочтениям;
- • Подписывайтесь на социальные сети Объектив.TV, чтобы узнавать о ключевых событиях в вашей стране и городе;
- • Дата публикации материала: 16 марта 2023 в 07:50;
Корреспондент Оксана Горун в данной статье раскрывает новостную тему о том, что "Наступление армии РФ в Луганской области близится к кульминации, констатируют аналитики Американского института изучения войны (ISW). Добиться успехов не удается, и минобороны РФ «туманно» сообщает о неких завоеваниях на Купянском направлении".