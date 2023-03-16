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Враг отступил с потерями — Синегубов о попытке РФ наступать на Харьковщине

Происшествия 09:09   16.03.2023
Оксана Горун
Враг отступил с потерями — Синегубов о попытке РФ наступать на Харьковщине Фото: telegram Олега Синегубова

Начальник ХОВА Олег Синегубов заявил, что российская армия понесла потери под Гряниковкой.

«На линии столкновения враг предпринял очередную попытку вести наступательные действия в районе Гряниковки, но в очередной раз потерпел неудачу и отступил с потерями. Украинские военные надежно удерживают свои позиции и дают решительный отпор действиям агрессора», — прокомментировал события на линии фронта начальник Харьковской ОВА.

Ранее Генштаб ВСУ сообщил о попытке армии РФ атаковать в районе Гряниковки.

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Олег Синегубов также проинформировал о последствиях обстрелов Харьковской области за сутки.

Под ракетный удар попал Харьков. Также оккупанты обстреляли населенные пункты Чугуевского, Купянского, Харьковского и Богодуховского районов.

«В Харькове в результате удара ракетой С-300 повреждено образовательное заведение, несколько автомобилей и выбиты окна в жилом многоэтажном доме. К счастью, без пострадавших. В результате обстрела с. Гатище Чугуевского района повреждено по меньшей мере три частных жилых дома. В с. Лемещино Золочевской громады массированными обстрелами фактически уничтожены семь частных домов и объекты инфраструктуры», — привел подробности Синегубов.

Автор: Оксана Горун

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  • Категории: Происшествия, Харьков; Теги: , , , , ;

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    • • Дата публикации материала: 16 марта 2023 в 09:09;

    • Корреспондент Оксана Горун в данной статье раскрывает новостную тему о том, что "Начальник ХОВА Олег Синегубов заявил, что российская армия понесла потери под Гряниковкой".