Враг отступил с потерями — Синегубов о попытке РФ наступать на Харьковщине

Начальник ХОВА Олег Синегубов заявил, что российская армия понесла потери под Гряниковкой.

«На линии столкновения враг предпринял очередную попытку вести наступательные действия в районе Гряниковки, но в очередной раз потерпел неудачу и отступил с потерями. Украинские военные надежно удерживают свои позиции и дают решительный отпор действиям агрессора», — прокомментировал события на линии фронта начальник Харьковской ОВА.

Ранее Генштаб ВСУ сообщил о попытке армии РФ атаковать в районе Гряниковки.

Олег Синегубов также проинформировал о последствиях обстрелов Харьковской области за сутки.

Под ракетный удар попал Харьков. Также оккупанты обстреляли населенные пункты Чугуевского, Купянского, Харьковского и Богодуховского районов.

«В Харькове в результате удара ракетой С-300 повреждено образовательное заведение, несколько автомобилей и выбиты окна в жилом многоэтажном доме. К счастью, без пострадавших. В результате обстрела с. Гатище Чугуевского района повреждено по меньшей мере три частных жилых дома. В с. Лемещино Золочевской громады массированными обстрелами фактически уничтожены семь частных домов и объекты инфраструктуры», — привел подробности Синегубов.