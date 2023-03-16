Live
  • Четвер 16.03.2023
    • Харків
  •   +5°С
  • USD 36.57
  • EUR 38.62
    • 🟢

63 залпи із САУ випустили росіяни по селу на Куп’янщині – Синєгубов (відео)

Події 18:02   16.03.2023
Олена Нагорна
63 залпи із САУ випустили росіяни по селу на Куп’янщині – Синєгубов (відео) Фото: Вікторія Яковенко

Сьогодні, 16 березня, ворожих обстрілів зазнали село Григорівка Куп’янського району, а також місто Вовчанськ Чугуївського району Харківської області. Там пошкоджені житлові будинки, без постраждалих.

Про це голова ХОВА Олег Синєгубов розповів у етері національного телемарафону.

“Населений пункт Григорівка. Там три житлові будинки було знищено. Однак ми підрахували – 63 залпи з САУ було випущено по цьому населеному пункту”, – зазначив Синєгубов.

За словами голови ХОВА, сьогодні були удари й по Вовчанську – там також пошкоджені житлові будинки.

Читайте також:  Без постраждалих: наслідки обстрілів РФ на Харківщині (фото)

Автор: Олена Нагорна

Новини за темою:

18:21
Генштаб: про обстріли Харківщини та чергову атаку ворога біля Гряниківки
18:02
63 залпи із САУ випустили росіяни по селу на Куп’янщині – Синєгубов (відео)
17:14
Вакансії тижня: на Харківщині пропонують роботу із зарплатою до 29,5 тис грн
17:10
Харків’янин підпалив позашляховик: вогонь пошкодив ще й мікроавтобус
16:36
«Бачимо поступове зростання захворюваності»: ситуація з COVID на Харківщині

  • Категорії: Події, Харків; Теги: , , , , , ;

  • Щоб дізнаватися про найважливіше, актуальне, цікаве у Харкові, Україні та світі:
  • підписуйтесь на нас у Telegram та обговорюйте новини в нашому чаті,
  • приєднуйтесь до нас у соцмережах: Facebook , Instagram , а також Google Новини,
  • дивіться у Youtube, TikTok, пишіть або надсилайте новини до нашого боту.

    • Ви читали новину: «63 залпи із САУ випустили росіяни по селу на Куп’янщині – Синєгубов (відео)»; з категорії Події на сайті Медіа-групи «Об'єктив»

    • • Більше свіжих новин з Харкова, України та світу на схожі теми у нас на сайті:
    • • Скористайтеся пошуком на сайті Об'єктив.TV і обов'язково знаходите новини згідно з вашими уподобаннями;
    • • Підписуйтесь на соціальні мережі Об'єктив.TV, щоб дізнатися про ключові події у вашій країні та місті;
    • • Дата публікації матеріалу: 16 Березня 2023 в 18:02;

    • Кореспондент Олена Нагорна у цій статті розкриває тему новин про те, що "Сьогодні, 16 березня, ворожих обстрілів зазнали село Григорівка Куп’янського району, а також місто Вовчанськ Чугуївського району Харківської області. Там пошкоджені житлові будинки, без постраждалих.".