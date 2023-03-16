63 залпи із САУ випустили росіяни по селу на Куп’янщині – Синєгубов (відео)
Фото: Вікторія Яковенко
Сьогодні, 16 березня, ворожих обстрілів зазнали село Григорівка Куп’янського району, а також місто Вовчанськ Чугуївського району Харківської області. Там пошкоджені житлові будинки, без постраждалих.
Про це голова ХОВА Олег Синєгубов розповів у етері національного телемарафону.
“Населений пункт Григорівка. Там три житлові будинки було знищено. Однак ми підрахували – 63 залпи з САУ було випущено по цьому населеному пункту”, – зазначив Синєгубов.
За словами голови ХОВА, сьогодні були удари й по Вовчанську – там також пошкоджені житлові будинки.
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- • Дата публікації матеріалу: 16 Березня 2023 в 18:02;
Кореспондент Олена Нагорна у цій статті розкриває тему новин про те, що "Сьогодні, 16 березня, ворожих обстрілів зазнали село Григорівка Куп’янського району, а також місто Вовчанськ Чугуївського району Харківської області. Там пошкоджені житлові будинки, без постраждалих.".