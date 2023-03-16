63 залпи із САУ випустили росіяни по селу на Куп’янщині – Синєгубов (відео)

Сьогодні, 16 березня, ворожих обстрілів зазнали село Григорівка Куп’янського району, а також місто Вовчанськ Чугуївського району Харківської області. Там пошкоджені житлові будинки, без постраждалих.

Про це голова ХОВА Олег Синєгубов розповів у етері національного телемарафону.

“Населений пункт Григорівка. Там три житлові будинки було знищено. Однак ми підрахували – 63 залпи з САУ було випущено по цьому населеному пункту”, – зазначив Синєгубов.

За словами голови ХОВА, сьогодні були удари й по Вовчанську – там також пошкоджені житлові будинки.