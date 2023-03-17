Live
  • П’ятниця 17.03.2023
    • Харків
  •   +5°С
  • USD 36.57
  • EUR 38.72
    • 🔴

Доба на Харківщині: поранених немає, евакуювали 24 особи – Синєгубов

Події 08:25   17.03.2023
Оксана Горун
Доба на Харківщині: поранених немає, евакуювали 24 особи – Синєгубов

Начальник ХОВА Олег Синєгубов повідомив про ситуацію в регіоні.

Протягом минулої доби ворог продовжував обстрілювати населені пункти Куп’янського, Чугуївського та Харківського районів області. Зокрема, під вогнем окупантів були Вовчанськ, Куп’янськ, Стрілеча, Огірцеве, Шевченкове, Гряниківка та інші. Пошкоджені житлові будинки та господарчі споруди. На щастя, обійшлося без постраждалих серед цивільного населення“, – написав Синєгубов у телеграмі.

Також він повідомив, що в області продовжують евакуацію із небезпечних районів.

Читайте також: 63 залпи із САУ випустили росіяни по селу на Куп’янщині – Синєгубов (відео)

“За минулу добу з районів, які перебувають під постійними обстрілами, було евакуйовано 24 особи. Вивезені люди отримали гуманітарну допомогу. Ті, хто цього потребував, забезпечені житлом”, — зазначив начальник ХОВА.

Автор: Оксана Горун

Новини за темою:

07:04
Армія РФ обстріляла близько 25 населених пунктів Харківщини – Генштаб
18:21
Генштаб: про обстріли Харківщини та чергову атаку ворога біля Гряниківки
18:02
63 залпи із САУ випустили росіяни по селу на Куп’янщині – Синєгубов (відео)
09:09
Ворог відступив із втратами – Синєгубов про спробу РФ наступати на Харківщині
08:55
Пошкоджено інтернат, горіли будинки – підсумки обстрілів Харківщини за добу

  • Категорії: Події, Суспільство, Харків; Теги: , , ;

  • Щоб дізнаватися про найважливіше, актуальне, цікаве у Харкові, Україні та світі:
  • підписуйтесь на нас у Telegram та обговорюйте новини в нашому чаті,
  • приєднуйтесь до нас у соцмережах: Facebook , Instagram , а також Google Новини,
  • дивіться у Youtube, TikTok, пишіть або надсилайте новини до нашого боту.

    • Ви читали новину: «Доба на Харківщині: поранених немає, евакуювали 24 особи – Синєгубов»; з категорії Події на сайті Медіа-групи «Об'єктив»

    • • Більше свіжих новин з Харкова, України та світу на схожі теми у нас на сайті:
    • • Скористайтеся пошуком на сайті Об'єктив.TV і обов'язково знаходите новини згідно з вашими уподобаннями;
    • • Підписуйтесь на соціальні мережі Об'єктив.TV, щоб дізнатися про ключові події у вашій країні та місті;
    • • Дата публікації матеріалу: 17 Березня 2023 в 08:25;

    • Кореспондент Оксана Горун у цій статті розкриває тему новин про те, що "Начальник ХОВА Олег Синєгубов повідомив про ситуацію в регіоні".