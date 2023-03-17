Доба на Харківщині: поранених немає, евакуювали 24 особи – Синєгубов
Начальник ХОВА Олег Синєгубов повідомив про ситуацію в регіоні.
“Протягом минулої доби ворог продовжував обстрілювати населені пункти Куп’янського, Чугуївського та Харківського районів області. Зокрема, під вогнем окупантів були Вовчанськ, Куп’янськ, Стрілеча, Огірцеве, Шевченкове, Гряниківка та інші. Пошкоджені житлові будинки та господарчі споруди. На щастя, обійшлося без постраждалих серед цивільного населення“, – написав Синєгубов у телеграмі.
Також він повідомив, що в області продовжують евакуацію із небезпечних районів.
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“За минулу добу з районів, які перебувають під постійними обстрілами, було евакуйовано 24 особи. Вивезені люди отримали гуманітарну допомогу. Ті, хто цього потребував, забезпечені житлом”, — зазначив начальник ХОВА.
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- • Дата публікації матеріалу: 17 Березня 2023 в 08:25;
Кореспондент Оксана Горун у цій статті розкриває тему новин про те, що "Начальник ХОВА Олег Синєгубов повідомив про ситуацію в регіоні".