Врачи борются за жизнь: на Харьковщине тяжело ранена женщина — Синегубов
Фото: telegram Олега Синегубова
Начальник ХОВА Олег Синегубов сообщил, что в Харьковской области из-за российского обстрела 51-летняя женщина получила осколочные ранения.
«За прошедшие сутки под артиллерийским огнем оккупантов находились по меньшей мере 13 населенных пунктов. Среди них: Купянск, Двуречная, Волчанск, Ветеринарное, Гряниковка и другие. В пгт Двуречная в результате обстрела осколочные ранения получила 51-летняя женщина. Она госпитализирована в достаточно тяжелом состоянии. Врачи борются за ее жизнь. Также обстрелами были повреждены частные дома и хозяйственные постройки», — сообщил в telegram начальник ХОВА.
Читайте также: В Харькове спасли жизнь женщине, которая чуть не угорела, оставив еду на плите
Синегубов отметил, что на линии фронта продолжаются тяжелые бои. Силы обороны удерживают свои позиции.
Новости по теме:
Вы читали новость: «Врачи борются за жизнь: на Харьковщине тяжело ранена женщина — Синегубов»; из категории Происшествия на сайте Медиа-группы «Объектив»
- • Больше свежих новостей из Харькова, Украины и мира на похожие темы у нас на сайте:
- • Воспользуйтесь поиском на сайте Объектив.TV и обязательно находите новости согласно вашим предпочтениям;
- • Подписывайтесь на социальные сети Объектив.TV, чтобы узнавать о ключевых событиях в вашей стране и городе;
- • Дата публикации материала: 19 марта 2023 в 08:49;
Корреспондент Оксана Горун в данной статье раскрывает новостную тему о том, что "Начальник ХОВА Олег Синегубов сообщил, что в Харьковской области из-за российского обстрела 51-летняя женщина получила осколочные ранения".