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Врачи борются за жизнь: на Харьковщине тяжело ранена женщина — Синегубов

Происшествия 08:49   19.03.2023
Оксана Горун
Врачи борются за жизнь: на Харьковщине тяжело ранена женщина — Синегубов Фото: telegram Олега Синегубова

Начальник ХОВА Олег Синегубов сообщил, что в Харьковской области из-за российского обстрела 51-летняя женщина получила осколочные ранения.

«За прошедшие сутки под артиллерийским огнем оккупантов находились по меньшей мере 13 населенных пунктов. Среди них: Купянск, Двуречная, Волчанск, Ветеринарное, Гряниковка и другие. В пгт Двуречная в результате обстрела осколочные ранения получила 51-летняя женщина. Она госпитализирована в достаточно тяжелом состоянии. Врачи борются за ее жизнь. Также обстрелами были повреждены частные дома и хозяйственные постройки», — сообщил в telegram начальник ХОВА.

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Синегубов отметил, что на линии фронта продолжаются тяжелые бои. Силы обороны удерживают свои позиции.

Автор: Оксана Горун

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  • Категории: Происшествия, Харьков; Теги: , , ;

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    • • Дата публикации материала: 19 марта 2023 в 08:49;

    • Корреспондент Оксана Горун в данной статье раскрывает новостную тему о том, что "Начальник ХОВА Олег Синегубов сообщил, что в Харьковской области из-за российского обстрела 51-летняя женщина получила осколочные ранения".