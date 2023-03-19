Врачи борются за жизнь: на Харьковщине тяжело ранена женщина — Синегубов

Начальник ХОВА Олег Синегубов сообщил, что в Харьковской области из-за российского обстрела 51-летняя женщина получила осколочные ранения.

«За прошедшие сутки под артиллерийским огнем оккупантов находились по меньшей мере 13 населенных пунктов. Среди них: Купянск, Двуречная, Волчанск, Ветеринарное, Гряниковка и другие. В пгт Двуречная в результате обстрела осколочные ранения получила 51-летняя женщина. Она госпитализирована в достаточно тяжелом состоянии. Врачи борются за ее жизнь. Также обстрелами были повреждены частные дома и хозяйственные постройки», — сообщил в telegram начальник ХОВА.

Синегубов отметил, что на линии фронта продолжаются тяжелые бои. Силы обороны удерживают свои позиции.