В Харькове спасли жизнь женщине, которая чуть не угорела, оставив еду на плите
ГУ ГСЧС Харьковщины сообщило о происшествиях в Харькове и области за прошедшие сутки.
Пожаров из-за обстрелов в Харьковской области за сутки не зафиксировали. При этом спасатели семь раз за сутки выезжали тушить огонь, возникший по другим причинам.
На одном из таких пожаров спасли 51-летнюю женщину. Она чуть не задохнулась дымом.
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«Во время одного из выездов спасатели спасли жизнь 51-летней женщине. Она оставила еду на включенной плите и чуть не угорела от дыма. Событие произошло в 15:40 в квартире жилой пятиэтажки в пер. Зерновом, 6/6», — сообщила пресс-служба ГУ ГСЧС Украины в Харьковской области.
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- • Дата публикации материала: 19 марта 2023 в 08:12;
Корреспондент Оксана Горун в данной статье раскрывает новостную тему о том, что "ГУ ГСЧС Харьковщины сообщило о происшествиях в Харькове и области за прошедшие сутки".