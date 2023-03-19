В Харькове спасли жизнь женщине, которая чуть не угорела, оставив еду на плите

ГУ ГСЧС Харьковщины сообщило о происшествиях в Харькове и области за прошедшие сутки.

Пожаров из-за обстрелов в Харьковской области за сутки не зафиксировали. При этом спасатели семь раз за сутки выезжали тушить огонь, возникший по другим причинам.

На одном из таких пожаров спасли 51-летнюю женщину. Она чуть не задохнулась дымом.

«Во время одного из выездов спасатели спасли жизнь 51-летней женщине. Она оставила еду на включенной плите и чуть не угорела от дыма. Событие произошло в 15:40 в квартире жилой пятиэтажки в пер. Зерновом, 6/6», — сообщила пресс-служба ГУ ГСЧС Украины в Харьковской области.