Live
  • Воскресенье 19.03.2023
    • Харьков
  •   +3°С
  • USD 36.57
  • EUR 38.72
    • 🟢

В Харькове спасли жизнь женщине, которая чуть не угорела, оставив еду на плите

Происшествия 08:12   19.03.2023
Оксана Горун
В Харькове спасли жизнь женщине, которая чуть не угорела, оставив еду на плите

ГУ ГСЧС Харьковщины сообщило о происшествиях в Харькове и области за прошедшие сутки.

Пожаров из-за обстрелов в Харьковской области за сутки не зафиксировали. При этом спасатели семь раз за сутки выезжали тушить огонь, возникший по другим причинам.

На одном из таких пожаров спасли 51-летнюю женщину. Она чуть не задохнулась дымом.

Читайте также: Армия РФ обстреляла 13 населенных пунктов на Харьковщине — Генштаб

«Во время одного из выездов спасатели спасли жизнь 51-летней женщине. Она оставила еду на включенной плите и чуть не угорела от дыма. Событие произошло в 15:40 в квартире жилой пятиэтажки в пер. Зерновом, 6/6», — сообщила пресс-служба ГУ ГСЧС Украины в Харьковской области.

Автор: Оксана Горун

Новости по теме:

14:30
Разминирование полей Харьковщины: помощники приедут на следующей неделе
09:30
Двое мужчин погибли на пожарах в Харькове и области, еще двое пострадали
09:00
Почти тридцать домов повреждены ракетным ударом по Великому Бурлуку — ГСЧС
10:10
«Он мне прислал цветочек — и все»: в Харькове вспоминают погибшего спасателя
07:53
Неосторожно покурил: на Харьковщине в пожаре погиб мужчина

  • Категории: Происшествия, Харьков; Теги: , , ;

  • Чтобы узнавать о самом важном, актуальном, интересном в Харькове, Украине и мире:
  • подписывайтесь на нас в Telegram и обсуждайте новости в нашем чате,
  • присоединяйтесь к нам в соцсетях: Facebook , Instagram , а также Google Новости,
  • смотрите в Youtube, TikTok, пишите или присылайте новости в нашего бота.

    • Вы читали новость: «В Харькове спасли жизнь женщине, которая чуть не угорела, оставив еду на плите»; из категории Происшествия на сайте Медиа-группы «Объектив»

    • • Больше свежих новостей из Харькова, Украины и мира на похожие темы у нас на сайте:
    • • Воспользуйтесь поиском на сайте Объектив.TV и обязательно находите новости согласно вашим предпочтениям;
    • • Подписывайтесь на социальные сети Объектив.TV, чтобы узнавать о ключевых событиях в вашей стране и городе;
    • • Дата публикации материала: 19 марта 2023 в 08:12;

    • Корреспондент Оксана Горун в данной статье раскрывает новостную тему о том, что "ГУ ГСЧС Харьковщины сообщило о происшествиях в Харькове и области за прошедшие сутки".