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Армия РФ обстреляла 13 населенных пунктов на Харьковщине — Генштаб

Происшествия 07:27   19.03.2023
Оксана Горун
Армия РФ обстреляла 13 населенных пунктов на Харьковщине — Генштаб

Генштаб ВСУ в сводке на 6:00 19 марта сообщил о продолжающихся попытках врага прорвать оборону защитников Украины на Купянском направлении, а также — обстрелах.

«В течение суток враг совершил обстрелы районов населенных пунктов Красная Заря, Ветеринарное, Стрелечья, Старица, Волчанск и Великий Бурлук в Харьковской области. На Купянском и Лиманском направлениях противник продолжает попытки прорвать оборону наших войск. Совершил артиллерийские обстрелы районов населенных пунктов Путниково, Красное Первое, Двуречная, Гряниковка, Купянск, Крахмальное и Берестовое Харьковской области», — отметили в Генштабе.

В целом по территории Украины враг за сутки нанес 11 ракетных и 16 авиационных ударов. Также российские террористы совершили 90 обстрелов из РСЗО.

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Наступательные действия продолжаются на Лиманском, Бахмутском, Авдеевском, Марьинском и Шахтерском направлениях. За сутки там отбили 83 атаки врага.

Автор: Оксана Горун

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  • Категории: Происшествия, Украина, Харьков; Теги: , , , ;

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    • • Дата публикации материала: 19 марта 2023 в 07:27;

    • Корреспондент Оксана Горун в данной статье раскрывает новостную тему о том, что "Генштаб ВСУ в сводке на 6:00 19 марта сообщил о продолжающихся попытках врага прорвать оборону защитников Украины на Купянском направлении, а также — обстрелах".