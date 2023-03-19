Армия РФ обстреляла 13 населенных пунктов на Харьковщине — Генштаб

Генштаб ВСУ в сводке на 6:00 19 марта сообщил о продолжающихся попытках врага прорвать оборону защитников Украины на Купянском направлении, а также — обстрелах.

«В течение суток враг совершил обстрелы районов населенных пунктов Красная Заря, Ветеринарное, Стрелечья, Старица, Волчанск и Великий Бурлук в Харьковской области. На Купянском и Лиманском направлениях противник продолжает попытки прорвать оборону наших войск. Совершил артиллерийские обстрелы районов населенных пунктов Путниково, Красное Первое, Двуречная, Гряниковка, Купянск, Крахмальное и Берестовое Харьковской области», — отметили в Генштабе.

В целом по территории Украины враг за сутки нанес 11 ракетных и 16 авиационных ударов. Также российские террористы совершили 90 обстрелов из РСЗО.

Наступательные действия продолжаются на Лиманском, Бахмутском, Авдеевском, Марьинском и Шахтерском направлениях. За сутки там отбили 83 атаки врага.