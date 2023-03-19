Армія РФ обстріляла 13 населених пунктів на Харківщині – Генштаб
Генштаб ЗСУ у зведенні на 6:00 19 березня повідомив про спроби ворога прорвати оборону захисників України на Куп’янському напрямку, а також – обстріли.
“Протягом доби ворог здійснив обстріли районів населених пунктів Червона Зоря, Ветеринарне, Стрілеча, Стариця, Вовчанськ і Великий Бурлук на Харківщині. На Куп’янському та Лиманському напрямках противник продовжує спроби прорвати оборону наших військ. Здійснив артилерійські обстріли районів населених пунктів Путникове, Красне Перше, Дворічна, Гряниківка, Куп’янськ, Крохмальне та Берестове Харківської області“, – зазначили в Генштабі.
Загалом по території України ворог за добу завдав 11 ракетних та 16 авіаційних ударів. Також російські терористи здійснили 90 обстрілів із РСЗВ.
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Наступальні дії продовжуються на Лиманському, Бахмутському, Авдіївському, Мар’їнському та Шахтарському напрямах. За добу там відбили 83 атаки ворога.
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- • Дата публікації матеріалу: 19 Березня 2023 в 07:27;
Кореспондент Оксана Горун у цій статті розкриває тему новин про те, що "Генштаб ЗСУ у зведенні на 6:00 19 березня повідомив про спроби ворога прорвати оборону захисників України на Куп’янському напрямку, а також – обстріли".