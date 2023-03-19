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У Харкові врятували життя жінці, яка мало не вчаділа, залишивши їжу на плиті

Події 08:12   19.03.2023
Оксана Горун
У Харкові врятували життя жінці, яка мало не вчаділа, залишивши їжу на плиті

ГУ ДСНС Харківщини повідомило про події в Харкові та області за минулу добу.

Пожеж через обстріли в Харківській області за добу не зафіксували. При цьому рятувальники сім разів на добу виїжджали гасити вогонь, що виник з інших причин.

На одній із таких пожеж врятували 51-річну жінку. Вона мало не задихнулася димом.

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“Під час одного з виїздів рятувальники врятували життя 51-річній жінці. Вона залишила їжу на ввімкненій плиті та ледь не вчаділа від диму. Подія трапилась о 15:40 у квартирі житлової 5-типоверхівки у пров. Зерновому, 6/6”, — повідомила пресслужба ГУ ДСНС України в Харківській області.

Автор: Оксана Горун

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  • Категорії: Події, Харків; Теги: , , ;

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    • • Дата публікації матеріалу: 19 Березня 2023 в 08:12;

    • Кореспондент Оксана Горун у цій статті розкриває тему новин про те, що "ГУ ДСНС Харківщини повідомило про події в Харкові та області за минулу добу".