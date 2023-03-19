У Харкові врятували життя жінці, яка мало не вчаділа, залишивши їжу на плиті
ГУ ДСНС Харківщини повідомило про події в Харкові та області за минулу добу.
Пожеж через обстріли в Харківській області за добу не зафіксували. При цьому рятувальники сім разів на добу виїжджали гасити вогонь, що виник з інших причин.
На одній із таких пожеж врятували 51-річну жінку. Вона мало не задихнулася димом.
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“Під час одного з виїздів рятувальники врятували життя 51-річній жінці. Вона залишила їжу на ввімкненій плиті та ледь не вчаділа від диму. Подія трапилась о 15:40 у квартирі житлової 5-типоверхівки у пров. Зерновому, 6/6”, — повідомила пресслужба ГУ ДСНС України в Харківській області.
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- • Дата публікації матеріалу: 19 Березня 2023 в 08:12;
Кореспондент Оксана Горун у цій статті розкриває тему новин про те, що "ГУ ДСНС Харківщини повідомило про події в Харкові та області за минулу добу".