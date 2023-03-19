Лікарі борються за життя: на Харківщині важко поранено жінку – Синєгубов

Начальник ХОВА Олег Синєгубов повідомив, що на Харківщині через російський обстріл 51-річна жінка отримала осколкові поранення.

“Минулої доби під артилерійським вогнем окупантів перебували щонайменше 13 населених пунктів. Серед них: Куп’янськ, Дворічна, Вовчанськ, Ветеринарне, Гряниківка та ін. У смт Дворічна внаслідок обстрілу осколкові поранення отримала 51-річна жінка. Вона госпіталізована у досить важкому стані. Лікарі борються за її життя. Також обстрілами були пошкоджені приватні будинки та господарські споруди”, – повідомив у телеграм начальник ХОВА.

Синєгубов зазначив, що на лінії фронту продовжуються важкі бої. Сили оборони утримують свої позиції.