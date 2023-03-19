Лікарі борються за життя: на Харківщині важко поранено жінку – Синєгубов
Начальник ХОВА Олег Синєгубов повідомив, що на Харківщині через російський обстріл 51-річна жінка отримала осколкові поранення.
“Минулої доби під артилерійським вогнем окупантів перебували щонайменше 13 населених пунктів. Серед них: Куп’янськ, Дворічна, Вовчанськ, Ветеринарне, Гряниківка та ін. У смт Дворічна внаслідок обстрілу осколкові поранення отримала 51-річна жінка. Вона госпіталізована у досить важкому стані. Лікарі борються за її життя. Також обстрілами були пошкоджені приватні будинки та господарські споруди”, – повідомив у телеграм начальник ХОВА.
Читайте також: У Харкові врятували життя жінці, яка мало не вчаділа, залишивши їжу на плиті
Синєгубов зазначив, що на лінії фронту продовжуються важкі бої. Сили оборони утримують свої позиції.
Новини за темою:
Ви читали новину: «Лікарі борються за життя: на Харківщині важко поранено жінку – Синєгубов»; з категорії Події на сайті Медіа-групи «Об'єктив»
- • Більше свіжих новин з Харкова, України та світу на схожі теми у нас на сайті:
- • Скористайтеся пошуком на сайті Об'єктив.TV і обов'язково знаходите новини згідно з вашими уподобаннями;
- • Підписуйтесь на соціальні мережі Об'єктив.TV, щоб дізнатися про ключові події у вашій країні та місті;
- • Дата публікації матеріалу: 19 Березня 2023 в 08:49;
Кореспондент Оксана Горун у цій статті розкриває тему новин про те, що "Начальник ХОВА Олег Синєгубов повідомив, що на Харківщині через російський обстріл 51-річна жінка отримала осколкові поранення".