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Лікарі борються за життя: на Харківщині важко поранено жінку – Синєгубов

Події 08:49   19.03.2023
Оксана Горун
Лікарі борються за життя: на Харківщині важко поранено жінку – Синєгубов

Начальник ХОВА Олег Синєгубов повідомив, що на Харківщині через російський обстріл 51-річна жінка отримала осколкові поранення.

“Минулої доби під артилерійським вогнем окупантів перебували щонайменше 13 населених пунктів. Серед них: Куп’янськ, Дворічна, Вовчанськ, Ветеринарне, Гряниківка та ін. У смт Дворічна внаслідок обстрілу осколкові поранення отримала 51-річна жінка. Вона госпіталізована у досить важкому стані. Лікарі борються за її життя. Також обстрілами були пошкоджені приватні будинки та господарські споруди”, – повідомив у телеграм начальник ХОВА.

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Синєгубов зазначив, що на лінії фронту продовжуються важкі бої. Сили оборони утримують свої позиції.

Автор: Оксана Горун

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  • Категорії: Події, Харків; Теги: , , ;

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    • • Дата публікації матеріалу: 19 Березня 2023 в 08:49;

    • Кореспондент Оксана Горун у цій статті розкриває тему новин про те, що "Начальник ХОВА Олег Синєгубов повідомив, що на Харківщині через російський обстріл 51-річна жінка отримала осколкові поранення".