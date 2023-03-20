Больше 100 тысяч жалоб за зиму: в Харькове тепловики подытожили военный сезон

Самый сложные отопительный сезон в Харькове подходит к концу. Система отопления выдержала атаки РФ, но восемь перезапусков тепла, перепады напряжения и гидроугады сказались на ее состоянии.

«Всего с начала отопительного сезона харьковские теплоэнергетики успели восемь раз осуществить запуск отопления и закрыть около 112 000 заявок граждан. Такое количество жалоб и дефектов на сетях обусловлено тем, что старая система теплоснабжения плохо переносит перепады напряжения и гидроудары, — пояснили в пресс-службе КП «Харьковские тепловые сети». — Но работники КП «Харьковские тепловые сети», несмотря на все минусы военного режима работы предприятия, в процессе многократных запусков обнаружили слабые места и готовы избавиться от них в следующую ремонтную кампанию, которая начнется сразу после окончания отопительного сезона».

Только за минувшие выходные в Харькове разобрались с почти полутысячей заявок граждан. Тепловики локализовали и устранили 15 дефектов на сетях тепло- и водоснабжения. Теперь готовятся к глобальным ремонтам.

«Напомним, только в прошлую кампанию было заменено 200 километров магистралей. Следующий план не меньше», — заверили в «ХТС».