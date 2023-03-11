Все источники запитали: в ХТС рассказали о ситуации с отоплением в Харькове

По состоянию на 7:00 11 марта было восстановлено электрообеспечение всех источников теплоснабжения в Харькове.

Об этом сообщают в пресс-службе Харьковского горсовета со ссылкой на КП «ХТС».

«Продолжаются подготовительные работы для пуска, идет подпитка сети теплоносителем и подготовка к прогреву. Последняя ракетная атака со стороны врага нанесла существенные повреждения энергосистеме города, но харьковские теплоэнергетики делают все возможное, чтобы как можно быстрее минимизировать ее последствия», — отметили в ХТС.

Ранее спикер АО «Харьковоблэнерго» Владимир Скичко сообщил, что по состоянию на утро 11 марта электроэнергия подавалась всем потребителям Харькова и области. В Харькове пока обесточен городской электротранспорт — метро, троллейбусы и трамваи. Глава ХОВА Олег Синегубов информировал, что восстановлено электроснабжение критической инфраструктуры Харькова — водоканала и очистных сооружений.