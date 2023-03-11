Все источники запитали: в ХТС рассказали о ситуации с отоплением в Харькове
По состоянию на 7:00 11 марта было восстановлено электрообеспечение всех источников теплоснабжения в Харькове.
Об этом сообщают в пресс-службе Харьковского горсовета со ссылкой на КП «ХТС».
«Продолжаются подготовительные работы для пуска, идет подпитка сети теплоносителем и подготовка к прогреву. Последняя ракетная атака со стороны врага нанесла существенные повреждения энергосистеме города, но харьковские теплоэнергетики делают все возможное, чтобы как можно быстрее минимизировать ее последствия», — отметили в ХТС.
Ранее спикер АО «Харьковоблэнерго» Владимир Скичко сообщил, что по состоянию на утро 11 марта электроэнергия подавалась всем потребителям Харькова и области. В Харькове пока обесточен городской электротранспорт — метро, троллейбусы и трамваи. Глава ХОВА Олег Синегубов информировал, что восстановлено электроснабжение критической инфраструктуры Харькова — водоканала и очистных сооружений.
Читайте также: Почти полторы тысячи домов в Харькове с теплом — мэрия
Новости по теме:
Вы читали новость: «Все источники запитали: в ХТС рассказали о ситуации с отоплением в Харькове»; из категории Общество на сайте Медиа-группы «Объектив»
- • Больше свежих новостей из Харькова, Украины и мира на похожие темы у нас на сайте:
- • Воспользуйтесь поиском на сайте Объектив.TV и обязательно находите новости согласно вашим предпочтениям;
- • Подписывайтесь на социальные сети Объектив.TV, чтобы узнавать о ключевых событиях в вашей стране и городе;
- • Дата публикации материала: 11 марта 2023 в 15:10;
Корреспондент Елена Нагорная в данной статье раскрывает новостную тему о том, что "По состоянию на 7:00 11 марта было восстановлено электрообеспечение всех источников теплоснабжения в Харькове.".