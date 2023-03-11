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Все источники запитали: в ХТС рассказали о ситуации с отоплением в Харькове

Общество 15:10   11.03.2023
Елена Нагорная
Все источники запитали: в ХТС рассказали о ситуации с отоплением в Харькове

По состоянию на 7:00 11 марта было восстановлено электрообеспечение всех источников теплоснабжения в Харькове.

Об этом сообщают в пресс-службе Харьковского горсовета со ссылкой на КП «ХТС».

«Продолжаются подготовительные работы для пуска, идет подпитка сети теплоносителем и подготовка к прогреву. Последняя ракетная атака со стороны врага нанесла существенные повреждения энергосистеме города, но харьковские теплоэнергетики делают все возможное, чтобы как можно быстрее минимизировать ее последствия», — отметили в ХТС.

Ранее спикер АО «Харьковоблэнерго» Владимир Скичко сообщил, что по состоянию на утро 11 марта электроэнергия подавалась всем потребителям Харькова и области. В Харькове пока обесточен городской электротранспорт — метро, троллейбусы и трамваи. Глава ХОВА Олег Синегубов информировал, что восстановлено электроснабжение критической инфраструктуры Харькова — водоканала и очистных сооружений.

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Автор: Елена Нагорная

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  • Категории: Общество, Харьков; Теги: , , , , ;

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    • • Дата публикации материала: 11 марта 2023 в 15:10;

    • Корреспондент Елена Нагорная в данной статье раскрывает новостную тему о том, что "По состоянию на 7:00 11 марта было восстановлено электрообеспечение всех источников теплоснабжения в Харькове.".