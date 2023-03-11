Усі джерела заживили: у КП “ХТМ” розповіли про ситуацію з опаленням у Харкові
Станом на 7:00 11 березня було відновлено електрозабезпечення всіх джерел теплопостачання у Харкові.
Про це повідомляють у пресслужбі Харківської міськради з посиланням на КП “ХТМ”.
“Тривають підготовчі роботи для пуску, йде підживлення мережі теплоносієм та підготовка до прогріву. Остання ракетна атака з боку ворога нанесла суттєві пошкодження енергосистемі міста, але харківські теплоенергетики роблять усе можливе, щоб якнайшвидше мінімізувати її наслідки”, – зазначили у ХТМ.
Раніше речник АТ «Харківобленерго» Володимир Скічко повідомив, що станом на ранок 11 березня електроенергія подавалась всім споживачам Харкова та області. У Харкові поки що знеструмлений міський електротранспорт — метро, тролейбуси та трамваї. Голова ХОВА Олег Синєгубов інформував, що відновлено електропостачання критичної інфраструктури Харкова – водоканалу та очисних споруд.
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- • Дата публікації матеріалу: 11 Березня 2023 в 15:10;
Кореспондент Олена Нагорна у цій статті розкриває тему новин про те, що "Станом на 7:00 11 березня було відновлено електрозабезпечення всіх джерел теплопостачання у Харкові.".