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Усі джерела заживили: у КП “ХТМ” розповіли про ситуацію з опаленням у Харкові

Суспільство 15:10   11.03.2023
Олена Нагорна
Усі джерела заживили: у КП “ХТМ” розповіли про ситуацію з опаленням у Харкові

Станом на 7:00 11 березня було відновлено електрозабезпечення всіх джерел теплопостачання у Харкові.

Про це повідомляють у пресслужбі Харківської міськради з посиланням на КП “ХТМ”.

“Тривають підготовчі роботи для пуску, йде підживлення мережі теплоносієм та підготовка до прогріву. Остання ракетна атака з боку ворога нанесла суттєві пошкодження енергосистемі міста, але харківські теплоенергетики роблять усе можливе, щоб якнайшвидше мінімізувати її наслідки”, – зазначили у ХТМ.

Раніше речник АТ «Харківобленерго» Володимир Скічко повідомив, що станом на ранок 11 березня електроенергія подавалась всім споживачам Харкова та області. У Харкові поки що знеструмлений міський електротранспорт — метро, ​​тролейбуси та трамваї. Голова ХОВА Олег Синєгубов інформував, що відновлено електропостачання критичної інфраструктури Харкова – водоканалу та очисних споруд.

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Автор: Олена Нагорна

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  • Категорії: Суспільство, Харків; Теги: , , , , ;

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    • • Дата публікації матеріалу: 11 Березня 2023 в 15:10;

    • Кореспондент Олена Нагорна у цій статті розкриває тему новин про те, що "Станом на 7:00 11 березня було відновлено електрозабезпечення всіх джерел теплопостачання у Харкові.".