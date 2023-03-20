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Понад 100 тис. скарг за зиму: у Харкові підсумували воєнний опалювальний сезон

Суспільство 11:05   20.03.2023
Оксана Горун
Понад 100 тис. скарг за зиму: у Харкові підсумували воєнний опалювальний сезон

Найскладніший опалювальний сезон у Харкові добігає кінця. Система опалення витримала атаки РФ, але вісім перезапусків тепла, перепади напруги та гідроугади позначилися на її стані.

“Всього з початку опалювального сезону харківські теплоенергетики встигли вісім разів здійснити запуск опалення та закрити майже 112 000 заявок громадян. Така кількість скарг населення і дефектів на мережах обумовлена тим, що стара система теплопостачання погано переносить перепади напруги та гідроудари, – пояснили в пресслужбі “Харківських теплових мереж”. – Але працівники КП “Харківські теплові мережі” , не зважаючи на всі мінуси воєнного режиму роботи підприємства, в процесі багаторазових запусків виявили слабкі місця і готові позбутися їх у наступну ремонтну кампанію, яка розпочнеться одразу після закінчення опалювального сезону” .

Тільки за минулі вихідні в Харкові розібралися із майже 500 заявками громадян. Тепловики локалізували та усунули 15 дефектів на мережах тепло- та водопостачання. Наразі готуються до глобальних ремонтів.

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“Нагадаємо, тільки в минулу кампанію було замінено 200 кілометрів магістралей. Наступний план не менший”, – запевнили в “ХТМ”.

Автор: Оксана Горун

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  • Категорії: Суспільство, Харків; Теги: , , ;

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    • • Дата публікації матеріалу: 20 Березня 2023 в 11:05;

    • Кореспондент Оксана Горун у цій статті розкриває тему новин про те, що "Найскладніший опалювальний сезон у Харкові добігає кінця. Система опалення витримала атаки РФ, але вісім перезапусків тепла, перепади напруги та гідроугади позначилися на її стані".