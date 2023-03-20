Понад 100 тис. скарг за зиму: у Харкові підсумували воєнний опалювальний сезон

Найскладніший опалювальний сезон у Харкові добігає кінця. Система опалення витримала атаки РФ, але вісім перезапусків тепла, перепади напруги та гідроугади позначилися на її стані.

“Всього з початку опалювального сезону харківські теплоенергетики встигли вісім разів здійснити запуск опалення та закрити майже 112 000 заявок громадян. Така кількість скарг населення і дефектів на мережах обумовлена тим, що стара система теплопостачання погано переносить перепади напруги та гідроудари, – пояснили в пресслужбі “Харківських теплових мереж”. – Але працівники КП “Харківські теплові мережі” , не зважаючи на всі мінуси воєнного режиму роботи підприємства, в процесі багаторазових запусків виявили слабкі місця і готові позбутися їх у наступну ремонтну кампанію, яка розпочнеться одразу після закінчення опалювального сезону” .

Тільки за минулі вихідні в Харкові розібралися із майже 500 заявками громадян. Тепловики локалізували та усунули 15 дефектів на мережах тепло- та водопостачання. Наразі готуються до глобальних ремонтів.

“Нагадаємо, тільки в минулу кампанію було замінено 200 кілометрів магістралей. Наступний план не менший”, – запевнили в “ХТМ”.