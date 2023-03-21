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В Харьковскую область вернули детей, вывезенных во время оккупации

Общество 14:50   21.03.2023
Виктория Яковенко
В Харьковскую область вернули детей, вывезенных во время оккупации Фото: Дмитрий Лубинец

В Украину удалось вернуть 15 детей из Харьковской и Херсонской областей.

Об этом сообщил уполномоченный Верховной Рады Украины по правам человека Дмитрий Лубинец. По его информации, детей вернули вместе с их матерями и законными представителями.

дети
Фото: Дмитрий Лубинец

Эти дети — жители Харьковской и Херсонской областей, оккупированных еще в начале войны.

«Несмотря на все вызовы, мы продолжаем работать, чтобы украинцы имели возможность увидеть родных и быть на своей земле. Так, на сегодня, по данным Национального информационного бюро, на территорию Украины вернулись 308 детей», — добавил Лубинец.

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Автор: Виктория Яковенко

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  • Категории: Общество, Харьков; Теги: , , ;

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    • • Дата публикации материала: 21 марта 2023 в 14:50;

    • Корреспондент Виктория Яковенко в данной статье раскрывает новостную тему о том, что "В Украину удалось вернуть 15 детей из Харьковской и Херсонской областей.".