В Харьковскую область вернули детей, вывезенных во время оккупации

В Украину удалось вернуть 15 детей из Харьковской и Херсонской областей.

Об этом сообщил уполномоченный Верховной Рады Украины по правам человека Дмитрий Лубинец. По его информации, детей вернули вместе с их матерями и законными представителями.

Эти дети — жители Харьковской и Херсонской областей, оккупированных еще в начале войны.

«Несмотря на все вызовы, мы продолжаем работать, чтобы украинцы имели возможность увидеть родных и быть на своей земле. Так, на сегодня, по данным Национального информационного бюро, на территорию Украины вернулись 308 детей», — добавил Лубинец.