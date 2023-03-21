В Харьковскую область вернули детей, вывезенных во время оккупации
Фото: Дмитрий Лубинец
В Украину удалось вернуть 15 детей из Харьковской и Херсонской областей.
Об этом сообщил уполномоченный Верховной Рады Украины по правам человека Дмитрий Лубинец. По его информации, детей вернули вместе с их матерями и законными представителями.
Эти дети — жители Харьковской и Херсонской областей, оккупированных еще в начале войны.
«Несмотря на все вызовы, мы продолжаем работать, чтобы украинцы имели возможность увидеть родных и быть на своей земле. Так, на сегодня, по данным Национального информационного бюро, на территорию Украины вернулись 308 детей», — добавил Лубинец.
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- • Дата публикации материала: 21 марта 2023 в 14:50;
Корреспондент Виктория Яковенко в данной статье раскрывает новостную тему о том, что "В Украину удалось вернуть 15 детей из Харьковской и Херсонской областей.".