В Харківську область повернули дітей, яких вивезли під час окупації

До України вдалося повернути 15 дітей з Харківської та Херсонської областей.

Про це повідомив уповноважений Верховної Ради України з прав людини Дмитро Лубінець. За його інформацією, дітей повернули разом із їхніми мамами та законними представниками.

Ці діти – мешканці Харківської та Херсонської областей, що були окуповані ще на початку війни.

«Попри всі виклики, ми продовжуємо працювати, щоб українці мали змогу побачити рідних і бути на своїй землі. Так, станом на сьогодні, за даними Національного інформаційного бюро, на територію України повернулися 308 дітей», – додав Лубінець.