В Харківську область повернули дітей, яких вивезли під час окупації
Фото: Дмитро Лубінець
До України вдалося повернути 15 дітей з Харківської та Херсонської областей.
Про це повідомив уповноважений Верховної Ради України з прав людини Дмитро Лубінець. За його інформацією, дітей повернули разом із їхніми мамами та законними представниками.
Ці діти – мешканці Харківської та Херсонської областей, що були окуповані ще на початку війни.
«Попри всі виклики, ми продовжуємо працювати, щоб українці мали змогу побачити рідних і бути на своїй землі. Так, станом на сьогодні, за даними Національного інформаційного бюро, на територію України повернулися 308 дітей», – додав Лубінець.
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- • Дата публікації матеріалу: 21 Березня 2023 в 14:50;
Кореспондент Виктория Яковенко у цій статті розкриває тему новин про те, що "До України вдалося повернути 15 дітей з Харківської та Херсонської областей.".