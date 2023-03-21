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В Харківську область повернули дітей, яких вивезли під час окупації

Суспільство 14:50   21.03.2023
Виктория Яковенко
В Харківську область повернули дітей, яких вивезли під час окупації Фото: Дмитро Лубінець

До України вдалося повернути 15 дітей з Харківської та Херсонської областей.

Про це повідомив уповноважений Верховної Ради України з прав людини Дмитро Лубінець. За його інформацією, дітей повернули разом із їхніми мамами та законними представниками.

діти
Фото: Дмитро Лубінець

Ці діти – мешканці Харківської та Херсонської областей, що були окуповані ще на початку війни.

«Попри всі виклики, ми продовжуємо працювати, щоб українці мали змогу побачити рідних і бути на своїй землі. Так, станом на сьогодні, за даними Національного інформаційного бюро, на територію України повернулися 308 дітей», – додав Лубінець.

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Автор: Виктория Яковенко

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  • Категорії: Суспільство, Харків; Теги: , , ;

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    • • Дата публікації матеріалу: 21 Березня 2023 в 14:50;

    • Кореспондент Виктория Яковенко у цій статті розкриває тему новин про те, що "До України вдалося повернути 15 дітей з Харківської та Херсонської областей.".