Вице-премьер Ирина Верещук посетила Харьков. Синегубов раскрыл детали (фото)

Министр по вопросам реинтеграции временно оккупированных территорий Ирина Верещук посетила в Харькове переселенцев, которые были вынуждены из-за войны покинуть свои дома, а также детей, лишенных родительской опеки.

Об этом сообщил в Telegram глава ХОВА Олег Синегубов.

По его словам, в общежитии для переселенцев, где также размещен «пункт незламності», проверяли, обеспечено ли оно всем необходимым, в частности для людей с инвалидностью, пожилых людей и семей с детьми. А детям, лишенным родительской опеки, гости передали 20 ноутбуков для дистанционного обучения.

По данным пресс-службы ХОВА, на сегодня в области официально зарегистрированы 470 тысяч вынужденных переселенцев, из них 394 тысячи человек получили статус ВПЛ после 24 февраля 2022 года. Более 83 тысяч переселенцев — это дети.

В общежитиях на Харьковщине проживают 4 тысячи ВПЛ. 90% из этих людей — жители региона, которые потеряли жилье и которые приехали оттуда, где сейчас обстрелы.