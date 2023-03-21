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Вице-премьер Ирина Верещук посетила Харьков. Синегубов раскрыл детали (фото)

Политика 19:22   21.03.2023
Елена Нагорная

Министр по вопросам реинтеграции временно оккупированных территорий Ирина Верещук посетила в Харькове переселенцев, которые были вынуждены из-за войны покинуть свои дома, а также детей, лишенных родительской опеки.

Об этом сообщил в Telegram глава ХОВА Олег Синегубов.

По его словам, в общежитии для переселенцев, где также размещен «пункт незламності», проверяли, обеспечено ли оно всем необходимым, в частности для людей с инвалидностью, пожилых людей и семей с детьми. А детям, лишенным родительской опеки, гости передали 20 ноутбуков для дистанционного обучения.

По данным пресс-службы ХОВА, на сегодня в области официально зарегистрированы 470 тысяч вынужденных переселенцев, из них 394 тысячи человек получили статус ВПЛ после 24 февраля 2022 года. Более 83 тысяч переселенцев — это дети.

В общежитиях на Харьковщине проживают 4 тысячи ВПЛ. 90% из этих людей — жители региона, которые потеряли жилье и которые приехали оттуда, где сейчас обстрелы.

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Автор: Елена Нагорная

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  • Категории: Политика, Харьков; Теги: , , , , ;

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    • • Дата публикации материала: 21 марта 2023 в 19:22;

    • Корреспондент Елена Нагорная в данной статье раскрывает новостную тему о том, что "Министр по вопросам реинтеграции временно оккупированных территорий Ирина Верещук посетила в Харькове переселенцев, которые были вынуждены из-за войны покинуть свои дома, а также детей, лишенных родительской опеки.".