Вице-премьер Ирина Верещук посетила Харьков. Синегубов раскрыл детали (фото)
Министр по вопросам реинтеграции временно оккупированных территорий Ирина Верещук посетила в Харькове переселенцев, которые были вынуждены из-за войны покинуть свои дома, а также детей, лишенных родительской опеки.
Об этом сообщил в Telegram глава ХОВА Олег Синегубов.
По его словам, в общежитии для переселенцев, где также размещен «пункт незламності», проверяли, обеспечено ли оно всем необходимым, в частности для людей с инвалидностью, пожилых людей и семей с детьми. А детям, лишенным родительской опеки, гости передали 20 ноутбуков для дистанционного обучения.
По данным пресс-службы ХОВА, на сегодня в области официально зарегистрированы 470 тысяч вынужденных переселенцев, из них 394 тысячи человек получили статус ВПЛ после 24 февраля 2022 года. Более 83 тысяч переселенцев — это дети.
В общежитиях на Харьковщине проживают 4 тысячи ВПЛ. 90% из этих людей — жители региона, которые потеряли жилье и которые приехали оттуда, где сейчас обстрелы.
Читайте также: 2 тысячи могут заставить вернуть: в ХОВА обратились к ВПЛ на Харьковщине
Новости по теме:
Вы читали новость: «Вице-премьер Ирина Верещук посетила Харьков. Синегубов раскрыл детали (фото)»; из категории Политика на сайте Медиа-группы «Объектив»
- • Больше свежих новостей из Харькова, Украины и мира на похожие темы у нас на сайте:
- • Воспользуйтесь поиском на сайте Объектив.TV и обязательно находите новости согласно вашим предпочтениям;
- • Подписывайтесь на социальные сети Объектив.TV, чтобы узнавать о ключевых событиях в вашей стране и городе;
- • Дата публикации материала: 21 марта 2023 в 19:22;
Корреспондент Елена Нагорная в данной статье раскрывает новостную тему о том, что "Министр по вопросам реинтеграции временно оккупированных территорий Ирина Верещук посетила в Харькове переселенцев, которые были вынуждены из-за войны покинуть свои дома, а также детей, лишенных родительской опеки.".