2 тысячи могут заставить вернуть: в ХОВА обратились к ВПЛ на Харьковщине

В Харьковской области получают государственную помощь почти пол миллиона переселенцев: взрослые по 2 тысячи гривен в месяц, а дети и люди с инвалидностью — по 3 тысячи. Однако злоупотребление статусом ВПЛ предусматривает ответственность. Основная санкция — возврат выплаченных средств.

Об этом жителям региона напоминает директор департамента социальной защиты населения Харьковской ОВА Юрий Шпарага, передает пресс-служба ХОВА.

«В соответствии с 332-м постановлением КМУ, правительство приняло меры для того, чтобы исключить злоупотребление статусом ВПЛ. Если человек не проживает постоянно на одном месте более 10 дней, тогда социальная сервисная служба имеет право составить соответствующий акт», — рассказал Шпарага.

Чиновник отметил, что сейчас процедура снятия с учета упрощена. Если человек сменил место жительства, то ему необязательно приходить в управление соцзащиты. Для этого достаточно сняться с предыдущего места регистрации и зарегистрироваться в приложении «Дія».

«Я еще раз обращаюсь к гражданам с просьбой учитывать и моральный аспект и не злоупотреблять статусом ВПЛ, ведь в стране идет война и бюджетные средства направляются преимущественно на нужды ВСУ», — говорит Шпарага.

На Харьковщине насчитывается 471 тысяча переселенцев, из которых 395 тысяч получили статус ВПЛ после 24 февраля 2022 года. Из общего количества внутренне перемещенных лиц 83,3 тысячи — дети, 275 тысяч — многодетные семьи, около 20 тысяч — люди с инвалидностью.