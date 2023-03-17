2 тисячі можуть змусити повернути: у ХОВА звернулися до ВПО на Харківщині

У Харківській області отримують державну допомогу майже пів мільйона переселенців: дорослі по 2 тисячі гривень на місяць, а діти та люди з інвалідністю – по 3 тисячі. Проте зловживання статусом ВПО передбачає відповідальність. Основна санкція – повернення виплачених коштів.

Про це мешканцям регіону нагадує директор департаменту соціального захисту населення Харківської ОВА Юрій Шпарага, передає пресслужба ХОВА.

“Відповідно до 332 постанови КМУ, Уряд вжив заходи для того, щоб унеможливити зловживання статусом ВПО. Якщо людина не проживає постійно на одному місці більше 10 днів, тоді соціальна сервісна служба має право скласти відповідний акт”, – розповів Шпарага.

Чиновник зазначив, що наразі процедуру зняття з обліку спрощено. Якщо людина змінила місце проживання, то їй необов’язково приходити до управління соцзахисту. Для цього достатньо знятись з попереднього місця реєстрації та зареєструватися у додатку “Дія”.

“Я ще раз звертаюсь до громадян із проханням зважати й на моральний аспект та не зловживати статусом ВПО, адже в країні триває війна і бюджетні кошти спрямовуються переважно на потреби ЗСУ”, – каже Шпарага.

На Харківщині налічується 471 тисяча переселенців, з яких 395 тисяч отримали статус ВПО після 24 лютого 2022 року. Із загальної кількості внутрішньо переміщених осіб 83,3 тисячі – діти, 275 тисяч – багатодітні сім’ї, близько 20 тисяч – люди з інвалідністю.