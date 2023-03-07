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З цього тижня на «Укрпошті» на Харківщині видаватимуть разову грошову допомогу

Суспільство 16:17   07.03.2023
Оксана Якушко
З цього тижня на «Укрпошті» на Харківщині видаватимуть разову грошову допомогу

“Укрпошта” отримала ще 20 мільйонів гривень для виплат одноразової грошової допомоги мешканцям деокупованої Харківщини, повідомила ХОВА.

З цього тижня розпочнуть видавати грошову допомогу в розмірі 1200 гривень у Великобурлуцькій та Борівській громадах. Актуальні списки людей, які перебувають у населеному пункті, складає керівництво громади.

Нагадаємо, аналогічні виплати мають змогу отримати всі жителі деокупованих територій. У Харківській області по 1200 грн одноразової допомоги видають через «Укрпошту».

Таку допомогу надали вже 74 180 жителям Харківщини, повідомила заступниця начальника Харківської ОВА Віта Ковальська.

«Поступово ми плануємо забезпечити виплатами всіх громадян з деокупованих громад, адже вони потребують цієї підтримки. Дякуємо за тісну співпрацю Мінреінтеграції, Товариству Червоного Хреста України й “Укрпошті”», – сказала Віта Ковальська.

Загалом від початку деокупації Харківської області допомогу від Товариства Червоного Хреста України надали на суму понад 89 мільйонів гривень.

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Автор: Оксана Якушко

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  • Категорії: Суспільство, Україна, Харків; Теги: , , , ;

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    • • Дата публікації матеріалу: 7 Березня 2023 в 16:17;

    • Кореспондент Оксана Якушко у цій статті розкриває тему новин про те, що "Укрпошта” отримала ще 20 мільйонів гривень для виплат одноразової грошової допомоги мешканцям деокупованої Харківщини, повідомила ХОВА.".