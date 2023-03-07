С этой недели на «Укрпочте» на Харьковщине будут выдавать денежную помощь

«Укрпочта» получила еще 20 миллионов гривен для выплат разовой денежной помощи жителям деоккупированной Харьковщины, сообщила ХОВА.

С этой недели начнут выдавать денежную помощь в размере 1200 гривен в Великобурлукской и Боровской общинах. Актуальные списки людей составляет руководство громады.

Аналогичные выплаты могут получить все жители деоккупированных территорий. В Харьковской области по 1200 грн единовременной помощи выдают через «Укрпочту».

Такую помощь оказали уже 74 180 жителям Харьковщины, сообщила заместитель начальника Харьковской ОВА Вита Ковальская.

«Постепенно мы планируем обеспечить выплатами всех граждан из деоккупированных громад, ведь они нуждаются в этой поддержке. Спасибо за тесное сотрудничество Минреинтеграции, Обществу Красного Креста Украины и «Укрпочте»», – сказала Вита Ковальская.

Всего с начала деоккупации Харьковской области помощь от Общества Красного Креста Украины предоставили на сумму более 89 миллионов гривен.

Читайте также: Переселенцы Харьковщины могут получить деньги от Норвежского совета