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Переселенцы Харьковщины могут получить деньги от Норвежского совета

Общество 14:49   04.03.2023
Оксана Горун
Переселенцы Харьковщины могут получить деньги от Норвежского совета

Как зарегистрироваться для получения денежной помощи в размере 6660 гривен от Норвежского совета, сообщили в Минреинтеграции.

«Норвежский совет по делам беженцев открыл регистрацию на получение денежной помощи для переселенцев и людей, проживающих в районах, пострадавших в результате боевых действий», — сообщила пресс-служба Минреинтеграции.

Каждый переселенец может рассчитывать на сумму 6660 гривен. Их выплачивают в три приема — в течение трех месяцев по 2220 гривен каждому члену семьи (но не более чем на пять человек).

«В приоритете – предоставление кэш-помощи наиболее уязвимым категориям населения», — подчеркнули в министерстве.

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Деньги пересылают посредством перевода MoneyGram для людей, у которых нет банковского счета. Регистрация продлится до 20 марта.

Зарегистрироваться для получения помощи можно несколькими способами:

📌отправить в мессенджере WhatsApp сообщение с текстом «Привіт» на номер: 0 800 609 844

📌 для регистрации через Viber — отсканировать QR-код

 

Регистрация на помощь Норвежского совета через viber QR-код

Дополнительную информацию можно получить по номеру «горячей» линии Норвежского совета: 0 800 302 007.

Автор: Оксана Горун

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  • Категории: Общество, Украина, Харьков; Теги: , , , ;

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    • • Дата публикации материала: 4 марта 2023 в 14:49;

    • Корреспондент Оксана Горун в данной статье раскрывает новостную тему о том, что "Как зарегистрироваться для получения денежной помощи в размере 6660 гривен от Норвежского совета, сообщили в Минреинтеграции".