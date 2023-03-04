Переселенцы Харьковщины могут получить деньги от Норвежского совета

Как зарегистрироваться для получения денежной помощи в размере 6660 гривен от Норвежского совета, сообщили в Минреинтеграции.

«Норвежский совет по делам беженцев открыл регистрацию на получение денежной помощи для переселенцев и людей, проживающих в районах, пострадавших в результате боевых действий», — сообщила пресс-служба Минреинтеграции.

Каждый переселенец может рассчитывать на сумму 6660 гривен. Их выплачивают в три приема — в течение трех месяцев по 2220 гривен каждому члену семьи (но не более чем на пять человек).

«В приоритете – предоставление кэш-помощи наиболее уязвимым категориям населения», — подчеркнули в министерстве.

Деньги пересылают посредством перевода MoneyGram для людей, у которых нет банковского счета. Регистрация продлится до 20 марта.

Зарегистрироваться для получения помощи можно несколькими способами:

📌отправить в мессенджере WhatsApp сообщение с текстом «Привіт» на номер: 0 800 609 844

📌 для регистрации через Viber — отсканировать QR-код

Дополнительную информацию можно получить по номеру «горячей» линии Норвежского совета: 0 800 302 007.