Задержка выплат ВПЛ: в Минреинтеграции сообщили, что деньги уже в пути

В Минреинтеграции Украины отметили, что в министерство поступает большое количество обращений от переселенцев в связи с задержкой выплат пособия на проживание.

«По запросу Вице-премьер-министра Ирины Верещук Минсоцполитики предоставило предварительную информацию, что на выплаты ВПЛ уже направлено 5,5 млрд гривен. Вместе с тем, в Государственной казначейской службе сообщили, что сейчас проходит финансирование первоочередных социальных выплат. В то же время в Казначействе заверили, что в ближайшее время будут профинансированы выплаты ВПЛ», — сообщила пресс-служба министерства.

Там пообещали в дальнейшем публиковать на сайте информацию Минсоцполитики о состоянии финансирования выплат ВПЛ.

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Отметим, что на задержку выплат в январе жаловались жители Харьковщины — многие из них не получили денег от государства даже по состоянию на 20-е числа января. Теперь же задержка госпомощи произошла по всей стране.