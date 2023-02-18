Задержка выплат ВПЛ: в Минреинтеграции сообщили, что деньги уже в пути
В Минреинтеграции Украины отметили, что в министерство поступает большое количество обращений от переселенцев в связи с задержкой выплат пособия на проживание.
«По запросу Вице-премьер-министра Ирины Верещук Минсоцполитики предоставило предварительную информацию, что на выплаты ВПЛ уже направлено 5,5 млрд гривен. Вместе с тем, в Государственной казначейской службе сообщили, что сейчас проходит финансирование первоочередных социальных выплат. В то же время в Казначействе заверили, что в ближайшее время будут профинансированы выплаты ВПЛ», — сообщила пресс-служба министерства.
Там пообещали в дальнейшем публиковать на сайте информацию Минсоцполитики о состоянии финансирования выплат ВПЛ.
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Отметим, что на задержку выплат в январе жаловались жители Харьковщины — многие из них не получили денег от государства даже по состоянию на 20-е числа января. Теперь же задержка госпомощи произошла по всей стране.
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- • Дата публикации материала: 18 февраля 2023 в 17:19;
Корреспондент Оксана Горун в данной статье раскрывает новостную тему о том, что "В Минрегинтеграции Украины отметили, что в министерство поступает большое количество обращений от переселенцев в связи с задержкой выплат пособия на проживание".