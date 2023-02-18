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Задержка выплат ВПЛ: в Минреинтеграции сообщили, что деньги уже в пути

Общество 17:19   18.02.2023
Оксана Горун
Задержка выплат ВПЛ: в Минреинтеграции сообщили, что деньги уже в пути

В Минреинтеграции Украины отметили, что в министерство поступает большое количество обращений от переселенцев в связи с задержкой выплат пособия на проживание.

«По запросу Вице-премьер-министра Ирины Верещук Минсоцполитики предоставило предварительную информацию, что на выплаты ВПЛ уже направлено 5,5 млрд гривен. Вместе с тем, в Государственной казначейской службе сообщили, что сейчас проходит финансирование первоочередных социальных выплат. В то же время в Казначействе заверили, что в ближайшее время будут профинансированы выплаты ВПЛ», — сообщила пресс-служба министерства.

Там пообещали в дальнейшем публиковать на сайте информацию Минсоцполитики о состоянии финансирования выплат ВПЛ.

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Отметим, что на задержку выплат в январе жаловались жители Харьковщины — многие из них не получили денег от государства даже по состоянию на 20-е числа января. Теперь же задержка госпомощи произошла по всей стране.

Автор: Оксана Горун

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  • Категории: Общество, Политика, Украина; Теги: , , , , ;

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    • • Дата публикации материала: 18 февраля 2023 в 17:19;

    • Корреспондент Оксана Горун в данной статье раскрывает новостную тему о том, что "В Минрегинтеграции Украины отметили, что в министерство поступает большое количество обращений от переселенцев в связи с задержкой выплат пособия на проживание".