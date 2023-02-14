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В Харьковской области почти полмиллиона переселенцев

Общество 17:04   14.02.2023
Оксана Якушко
В Харьковской области почти полмиллиона переселенцев

В Харьковской области в управлениях социальной защиты населения на учете состоит 461,2 тысячи переселенцев — это 378,3 тысячи семей, сообщила ХОВА.

После 24 февраля 2022 года за справкой ВПЛ обратились 382,9 тысячи человек, рассказала заместитель начальника Харьковской ОВА Вита Ковальская.

«На середину января этого года в области насчитывалось 452 тысячи переселенцев, сейчас – сейчас почти на 10 тысяч больше. Мы понимаем, что количество переселенцев может расти в связи с постоянными обстрелами пограничных территорий Харьковщины. Кроме этого, продолжаем принимать людей из соседних областей, где продолжаются боевые действия», – отметила Вита Ковальская.

Она подчеркнула, что переселенцам из деоккупированных громад, нуждающимся в временном жилье, предоставляют возможность остановиться в образовательных общежитиях. Сейчас там проживает 2500 человек.

С деоккупированных территорий области эвакуировали более 25 тысяч человек, в том числе 2766 детей и 625 человек с инвалидностью.

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Автор: Оксана Якушко

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  • Категории: Общество, Украина, Харьков; Теги: , , , ;

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    • • Дата публикации материала: 14 февраля 2023 в 17:04;

    • Корреспондент Оксана Якушко в данной статье раскрывает новостную тему о том, что "В Харьковской области в управлениях социальной защиты населения на учете состоит 461,2 тысячи переселенцев — это 378,3 тысячи семей, сообщила ХОВА.".