В Харьковской области почти полмиллиона переселенцев

В Харьковской области в управлениях социальной защиты населения на учете состоит 461,2 тысячи переселенцев — это 378,3 тысячи семей, сообщила ХОВА.

После 24 февраля 2022 года за справкой ВПЛ обратились 382,9 тысячи человек, рассказала заместитель начальника Харьковской ОВА Вита Ковальская.

«На середину января этого года в области насчитывалось 452 тысячи переселенцев, сейчас – сейчас почти на 10 тысяч больше. Мы понимаем, что количество переселенцев может расти в связи с постоянными обстрелами пограничных территорий Харьковщины. Кроме этого, продолжаем принимать людей из соседних областей, где продолжаются боевые действия», – отметила Вита Ковальская.

Она подчеркнула, что переселенцам из деоккупированных громад, нуждающимся в временном жилье, предоставляют возможность остановиться в образовательных общежитиях. Сейчас там проживает 2500 человек.

С деоккупированных территорий области эвакуировали более 25 тысяч человек, в том числе 2766 детей и 625 человек с инвалидностью.