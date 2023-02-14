В Харьковской области почти полмиллиона переселенцев
В Харьковской области в управлениях социальной защиты населения на учете состоит 461,2 тысячи переселенцев — это 378,3 тысячи семей, сообщила ХОВА.
После 24 февраля 2022 года за справкой ВПЛ обратились 382,9 тысячи человек, рассказала заместитель начальника Харьковской ОВА Вита Ковальская.
«На середину января этого года в области насчитывалось 452 тысячи переселенцев, сейчас – сейчас почти на 10 тысяч больше. Мы понимаем, что количество переселенцев может расти в связи с постоянными обстрелами пограничных территорий Харьковщины. Кроме этого, продолжаем принимать людей из соседних областей, где продолжаются боевые действия», – отметила Вита Ковальская.
Она подчеркнула, что переселенцам из деоккупированных громад, нуждающимся в временном жилье, предоставляют возможность остановиться в образовательных общежитиях. Сейчас там проживает 2500 человек.
С деоккупированных территорий области эвакуировали более 25 тысяч человек, в том числе 2766 детей и 625 человек с инвалидностью.
Читайте также: Игровая комната и «пункт незламності»: как живут переселенцы в Харькове (фото)
Новости по теме:
Вы читали новость: «В Харьковской области почти полмиллиона переселенцев»; из категории Общество на сайте Медиа-группы «Объектив»
- • Больше свежих новостей из Харькова, Украины и мира на похожие темы у нас на сайте:
- • Воспользуйтесь поиском на сайте Объектив.TV и обязательно находите новости согласно вашим предпочтениям;
- • Подписывайтесь на социальные сети Объектив.TV, чтобы узнавать о ключевых событиях в вашей стране и городе;
- • Дата публикации материала: 14 февраля 2023 в 17:04;
Корреспондент Оксана Якушко в данной статье раскрывает новостную тему о том, что "В Харьковской области в управлениях социальной защиты населения на учете состоит 461,2 тысячи переселенцев — это 378,3 тысячи семей, сообщила ХОВА.".