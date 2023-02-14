На Харківщині майже півмільйона переселенців
У Харківській області в управліннях соціального захисту населення на обліку перебуває 461,2 тисяч переселенців – це 378,3 тисяч сімей, повідомила ХОВА.
Після 24 лютого 2022 року по довідки ВПО звернулися 382,9 тисячі людей, розповіла заступниця начальника Харківської ОВА Віта Ковальська.
«На середину січня цього року в області нараховувалося 452 тисячі переселенців, нині – майже на 10 тисяч більше. Ми розуміємо, що кількість переселенців може зростати у зв’язку з постійними обстрілами прикордонних територій Харківщини. Окрім цього, продовжуємо приймати людей із сусідніх областей, де тривають бойові дії», – зазначила Віта Ковальська.
Вона наголосила, що переселенцям із деокупованих громад, які потребують тимчасового житла, надають можливість зупинитися в освітніх гуртожитках. Наразі там мешкає 2500 людей.
З деокупованих територій області евакуйовано понад 25 тисяч людей, у тому числі 2766 дітей і 625 осіб з інвалідністю.
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Ви читали новину: «На Харківщині майже півмільйона переселенців»; з категорії Суспільство на сайті Медіа-групи «Об'єктив»
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- • Дата публікації матеріалу: 14 Лютого 2023 в 17:04;
Кореспондент Оксана Якушко у цій статті розкриває тему новин про те, що "У Харківській області в управліннях соціального захисту населення на обліку перебуває 461,2 тисяч переселенців – це 378,3 тисяч сімей, повідомила ХОВА.".